Oni se navodno bore za slobodu, demokratiju, protiv cenzure, medijskog mraka, i tako nekih velikih reči.

Sada, ako realno pogledamo u celoj istoriji Srbije postoji samo jedan deo kada nije bilo demokratije, slobode, kada su cenzori bili sastavni deo državnog aparata i kada je medijski mrak bio toliki da neki, još živi ljudi, čak ni danas ne znaju kolika je tama bila.

Ljudi su išli u zatvor zbog vica, ubijani jer drugačije misle, a advokati gubili građanska prava samo zato što su se bavili sopstvenim poslom i pred sudovima zastupali najčešće nevino optužene žrtve jednog tiranskog režima. Neki od advokata bi čak na kraju zbog toga postajali i sami žrtve nameštenih sudskih procesa.

Samo u jednom trenutku istorije Srbije nije postojao medij ili organizacija koja nije "mislila" kako vlast kaže da misli i to je bilo vreme hrvatskog tiranina Josipa Broza Tita i njegovih nastavljača do uspostavljanja višestranačja.

Prosto je nenormalno da bilo ko ko tvrdi da je za neke "zapadne" vrednosti ide danas na poklonjenje monstrumu iz Kumroveca i daje mu zakletvu da će da ruši Srbiju, osim ako taj neko nije plaćen iz iste one države iz koje je došao taj monstrum.

Otišli su da se poklone "senama" tiranina koji je izmišljao nacije i finansirao uvoz Albanaca iz Albanije samo da bi uništio srpski narod.

Tako su blokaderi danas pred njihov, na propast osuđen skup, odlučili da se poklone ideološkom vođi u tzv. Kući cveća.

U knjigu posveta su upisali:

"Na simboličan ban za omladinu ove zemlje samo potvrđujemo tvoje reči da su STUDENTI U PRAVU! TITOVI PIONIRI!"...

Naravno, oni neće da pomenu da je nakon tih reči njihov voljeni diktator poslao policiju da prebije studente, povredio ionako prividnu autonomiju Univerziteta, pohapsio vođe studenata i profesore i osudio ih u nameštenim procesima na teške i duge robije.

Možda i ne znaju te detalje, što uopšte nije čudno jer tadašnji mediji nisu smeli da ih pomenu, a možda i zato što su preskočili neke časove istorije.

Eto, to su ljudi koji smatraju da najbolje znaju šta je dobro za Srbiju... zapravo za Hrvatsku kojoj zaista služe u tom autošovinizmu i mržnji prema sopstvenom narodu i državi.