Mostarska policija traga za dvojicom mlađih muškaraca koji se sumnjiče da su iz izgubljenog novčanika u centru Mostara uzeli novac.

Prema navodima portala Mostar Danas, incident se dogodio juče u blizini poslovno-stambenog kompleksa SPC Orca.

Na snimku nadzorne kamere vidi se kako dvojica muškaraca prolaze ulicom, nakon čega jedan od njih primećuje novčanik i uzima ga.

Portparol MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš potvrdila je da je J.B. prijavio kako su mu nepoznate osobe otuđile novac iz novčanika, te da policija radi na identifikaciji počinilaca, prenosi Avaz.

Mostarskom portalu obratila se čitateljka koja je uz snimak napisala: Momci sa snimka pronašli su novčanik i uzeli iznos od 1.000 KM.

Policiji je prosleđen snimak na kojem se detaljno vide osobe koje su uzele novac.

