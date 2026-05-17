Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju saopštilo je da je pokrenut postupak zbog ubistva osamnaestogodišnjeg dečaka iz skopskog sela Bojane, koji je ubijen u okolini Saraja.

„Postoji osnovana sumnja da je krivično delo – Ubistvo iz člana 123. stav 1. Krivičnog zakonika počinio devetnaestogodišnjak iz istog sela, koji je lišen slobode“, saopštilo je tužilaštvo.

„Javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju izdao je Naredbu za obdukciju tela preminulog, kao i naredbe za veštačenje tragova i za veštačenja i uporedne analize oružja kojim se veruje da je izvršeno krivično delo“, saopštilo je javno tužilaštvo.

Tužilaštvo je dodalo da se dokazi još uvek prikupljaju, a zbog rizika od bekstva, uticaja na svedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, zatražen je kratkotrajni pritvor.

„Javni tužilac je zatražio od sudije za prethodni postupak da odredi meru kratkotrajnog pritvora od 48 sati dok se ne obezbede svi dokazi i formalno otvaranje istrage“, dodalo je tužilaštvo.

