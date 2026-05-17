Na svirep način, 5. avgusta 2023. godine, ubijen je Dejan Paunović (33) iz sela Klokočevac, u opštini Majdnapek, čije ubistvo je organizovala i isplanirala njegova supruga Slađana sa ljubavnikom Srećkom Milenkovićem i maloletnim M. R. (17). Maloletnom M. R. (17), Slađana je platila "uslugu" 100 evra i 5.000 dinara.

Nakon trogodišnjeg postupka, zaječarski Viši sud je 13. maja predložio, a već 15. maja izrekao presudu okrivljenima za jedno od najmonstruoznijih ubistava, ubistvo rudara, Dejana Paunovića.

Sudsko veće proglasilo je Srećka Milenkovića krivim za teško ubistvo i osudilo ga na doživotno izdržavanje kazne, dok je Slađana Paunović osuđena na 20 godina robije zbog učešća u planiranju i organizaciji zločina.

U razgovoru sa meštanima sela Klokočevac, kod Donjeg Milanovca, o tragediji koja se dogodila, jedan od komšija potresnim rečima govori za portal Informer.rs

- Ovo je strašno. Istina je sve što ste čuli. Juče je održano završno suđenje i ubice su osuđene. Da sam se ja pitao a i ostali u selu sa kojima sam razgovarao, ona ne bi trebalo da vidi svetlost dana, kao i Srećko. Zaslužili su sve najgore. Ubili su dečka na mučki način, ne daj Bože nikom, za koga niko u selu nije imao ružnu reč da kaže - rekao je on, i dodao:

- Ostavio je četvoro dece. Oni su sada kod Slađaninih roditelja u Donjem Milanovcu, koji o njima brinu. Deca će ceo život nositi teret da im je majka ubica i da je organizovala da se ubije muž i njihov otac za 17.000 dinara. Toliko je vredeo Dejanov život! Prestrašno, ne znam šta da kažem... Mislim da sam čuo da će Dejanova porodica, koja je još uvek u šoku od svega, da priloži žalbu i da će tražiti da se njoj poveća kazna. Premalo je dobila za ono što je učinila svima u porodici a pre svega svojoj deci - završava meštanin sela Klokočevac koga smo zatekli u blizini seoske prodavnice.

Dejanov rođeni brat Zlatko, nije želeo da govori za medije, jer je još uvek potresen presudom i visinom kazne za ženu koja je organizovala svirepo ubistvo njegovog rođenog brata.

Kako smo nezvanično saznali, prema navodima optužnice, ubistvo je bilo unapred isplanirano a motiv su bili narušeni bračni odnosi i emotivna veza optužene sa okrivljenim Srećkom Milenkovićem iz Klokočevca.

Tokom suđenja izvedeni su brojni dokazi, saslušani svedoci i veštaci nakon čega je Viši sud u Zaječaru doneo prvostepenu presudu.

Podsetimo, Dejan Paunović se te kobne večeri 5. avgusta 2023. godine vraćao kući iz druge smene iz rudniku bakra Majdanpek, u kome je radio. Na putu za mesto gde je živeo sa suprugom Slađanom i četvoro maloletne dece, sačekali su ga u mraku Srećko Milenković sa svojim maloletim rođakom M. R. (17). Nakon udaraca tupim predmetom u glavu kojim su mu naneli teške telesne povrede, telo su ubacili u teretno vozilo marke "lada niva", koje su polili benzinom, zapalili i pustili niz liticu u ataru sela Klokočevac, kako bi iscenirali da je došlo do saobraćajne nezgode.

Dejanova udovica Slađana, nije dozvolila da se obavi obdukcija tela njenog supruga, pa je nakon sahrane, po nalogu nadležnog Tužilaštva koje je vodilo istragu, naložena ekshumacija tela, da bi se došlo do preciznih detalja, kako je ubistvo počinjeno.

Tri meseca kasnije, uhapšeni su počinioci Srećko Milenković i njegov rođak M. R. (17) koji je pomogao u izvršenju oog krivičnog dela. On je bio "najslabija karika u lancu" organizacije ubistva Dejana Paunovića i nadležne organe doveo do istine.

Viši sud u Negotinu osudio je M. R. na sedam godina maloletničkog zatvora po odvojenom postupku.

Uhapšena je i Slađana Paunović, Dejanova supruga, koja se tereti za organizovanje i planiranje ubistva supruga na desetogodišnjicu braka, sa ljubavnikom Srećkom Milenkovićem, inače, Dejanovim najboljim drugom.

Nakon trogodišnjeg sudskog postupka, izrečena je presuda za počinioca Srećka Milenkovića i Slađanu Paunović, koja je ubistvo supruga i oca svoje dece isplanirala do najsitnijeg detalja.

Kako smo saznali u sudnicu su dovedeni iz zatvorskih ćelija u pratnji čuvara, sa liscama na rukama. Pored sudija, advokata, porote izricanju presude prisustvovali su i članovi porodice pokojnog Dejana Paunovića. .

Nakon što je sudija pročitao i obrazložio presudu, okrivljeni Srećko Milenković i Slađana Paunović bili su prilično "hladnokrvni" tako da se stekao utisak da se nisu ni jednog momenta pokajali za ono što su učinili, saznajemo od izvora bliskog Informeru.

Situacija u sudnici bila je prilično teška i stresna, jer je prilikom izricanja presude, majka pokojnog Dejana bila potresena zbog ubistva sina, dok su brat i ostali članovi porodice bili vidno uznemireni, saznavši na koji način je Dejan ubijen.

U svedočenju, nezvanično je izrečeno, da je pokojni Dejan Paunović te kobne večeri, nakon mučkog prebijanja jošn davao znake života, pa postoji mogućnost da je nesrećni čovek živ zapaljen u automobilu koji je gurnut niz liticu, kako bi se stvorila mogućnost da je došlo do nesrećnog slučaja.

Okrivljeni će imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu na visinu izrečene kazne.

Inače, ovo je jedno od najtežih i najmonstruoznijih ubistava u opštini Majdanpek, koje se ikada dogodilo, rekao je i advokat oštećenih. Sa tom činjenicom su se složili i žitelji sela Klokočevac sa kojima smo razgovrali i koji kažu da se nikada nešto tako užasno nije desilo do tada.

