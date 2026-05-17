Više javno tužilaštvo u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su danas da je u toku policijska pretraga terena kod Jarkovačog jezera za telom ubijenog Aleksandra Nešovića.

Na području na kojem tužilaštvo i policija sprovode potragu raspoređene su jake snage pripadnika policije.

Uprava kriminalističke policije i Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su prethodno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Nešovića.

U vozilu su pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice. Aleksandar Nešović je nestao 12. maja, a poslednji put je viđen u restoranu na Senjaku.

Zbog njegovog ubistva uhapšeno je 10 osoba, među kojima i bivši načelnik beogradske policije. Svi osumnjičeni su saslušani i za devetoro je određen pritvor, dok je jedna od osumnjičenih u kućnom pritvoru.