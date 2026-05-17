Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija.

Sastanak sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija:

Ministar finansija Azerbejdžana Sahil Babajev je rekao da su odnosi Srbije i njegove zemlje najjači u istoriji, i da se trgovinski odnosi dinamično razvijaju i šire.

- Naravno, brojke nisu potpuno u skladu sa našim potencijalom, koji je mnogo veći. Razmena je prošle godine bila 135 miliona dolara, i mi smo posvećeni da sve to diverzifikujemo, i da obuhvatimo odnose i u drugim oblastima, počev od proizvoda u industrijskom sektoru i poljoprivredu. Sa druge strane, bilans kada je reč o investicionim odnosima je odličan - rekao je Babajev.

On je posebno naglasio važnost leta Beograd-Baku, i dodaje da to otvara nove mogućnosti u razvoju odnosa dve zemlje.

- Danas su se sastali predsednici Vučić i Alijev, i utvrdili su da ne postoji nijedna barijera za dalji razvoj poslovanja među našim zemljama. To je jasan signal za vas, privrednike, i mi smo spremni da vas podržimo u tome - kazao je Babajev.

- Smatram da je to bio koristan i plodonosan razgovor, istakao je Vučić i izrazio želju da ugosti što je pre moguće Alijeva u Beogradu.

Vučić je zatim istakao političko ekonomsko okruženje za eventualne azerbejdžanske investicije.

- Uveli smo direktne letove između Beograda i Bakua - rekao je predsednik i dodao da je popunjenost letova dobra bila je 90 odsto na početku i očekuje se da bude 80, što je dobra naznaka za uspostavljenu liniju.

Obraćanje predsednika Vučića

- Verujem da će potpresdnik vlade za 5, 6 minuta predstaviti ekonmske prilike za vaše kompanije za ulaganje u Srbiju, a istovremeno da srpske kompanije iskoriste prislike da ulažu u Azerjbejdžan - rekao je Vučić na početku obraćanja.

- Pre svega želim da vam kažem da mi Azerbejdžan smatramo istinski prijateljskom zemljom, između naše dve zemlje ne postoje problemi i predsednik Alijev je jedan dragi prijatelj i više od toga i upravo smo zaključili naše razgovore i moram da kažem da smo se dotakli nove moguće saradnje u budućnosti - rekao je Vućić.

- Kupovina vaše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje. Potrebno je da potpišemo ugovor između SOCAR-a i SrbijaGasa, i radi se o izgradnji nove gasne elektrane u blizini Niša, sa kapacitetom od 500 megavata. Imaćemo zajedničku odgovornost, i biće tu zajedničkog udela, što znači da ćemo zajednički morati da vodimo to. To je veliki i skup projekat, a nadam se da ćemo elektranu završiti do 2030. godine - naglasio je on.

Otkrio je da mu predsednik Alijev barem jednom mesečno pošalje specijalan paket sa azerbejdžanskim paradajzom i krastavcem, i da mu on uvek uzvrati.

- Moram da kažem vama, Srbija nema nikakav problem sa javnim dugom, manji je od 43 odsto u odnosu na BDP. Neće se povećavati, i to samo po sebi govori, ako poredimo sa zemljama EU, mi nemamo problema sa time. Prvi put u istoriji dobili smo investicioni rejting, i to svedoči o političkoj i ekonomskoj stabilnosti - rekao je predsednik.

Podseća da država daje subvencije za zapošljavanje, i da se za sve mogu obratiti našoj Agenciji za razvoj.

- Vodimo brigu o azerbejdžanskim investicijama 100 odsto. U roku od 48 sati možete dobiti odgovor. Sarađujemo sa Azvirtom već 10 godina, i više, i čak i bez nekakvog predfinansiranja dobijali su sve više poslova. Radili su veoma profesionalno i odgovorno, bez kašnjenja, i zadovoljni smo saradnjom sa njima - dodao je on.

Na kraju, posao svih nas je da vam udovoljimo, zato što mi znamo koliko ste profesionalni i kako investirate, kazao je Vučić.

- Potrudićemo se da privučemo vaše investicije, i mislimo da su to dva pravca u smislu razvoja naše saradnje, tačnije nadam se da će naši investitori pokazati interesovanje da ulažu u Azerbejdžan - rekao je predsednik Srbije.

Posebno je istakao zahvalnost ministru Babajevu, i rekao je da se nada da će biti pronađene nove oblasti saradnje, pošto prijateljstvo naše dve zemlje nema granice.