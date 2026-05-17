Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija.
Sastanak sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija:
Ministar finansija Azerbejdžana Sahil Babajev je rekao da su odnosi Srbije i njegove zemlje najjači u istoriji, i da se trgovinski odnosi dinamično razvijaju i šire.
- Naravno, brojke nisu potpuno u skladu sa našim potencijalom, koji je mnogo veći. Razmena je prošle godine bila 135 miliona dolara, i mi smo posvećeni da sve to diverzifikujemo, i da obuhvatimo odnose i u drugim oblastima, počev od proizvoda u industrijskom sektoru i poljoprivredu. Sa druge strane, bilans kada je reč o investicionim odnosima je odličan - rekao je Babajev.
On je posebno naglasio važnost leta Beograd-Baku, i dodaje da to otvara nove mogućnosti u razvoju odnosa dve zemlje.
- Danas su se sastali predsednici Vučić i Alijev, i utvrdili su da ne postoji nijedna barijera za dalji razvoj poslovanja među našim zemljama. To je jasan signal za vas, privrednike, i mi smo spremni da vas podržimo u tome - kazao je Babajev.
- Smatram da je to bio koristan i plodonosan razgovor, istakao je Vučić i izrazio želju da ugosti što je pre moguće Alijeva u Beogradu.
Vučić je zatim istakao političko ekonomsko okruženje za eventualne azerbejdžanske investicije.
- Uveli smo direktne letove između Beograda i Bakua - rekao je predsednik i dodao da je popunjenost letova dobra bila je 90 odsto na početku i očekuje se da bude 80, što je dobra naznaka za uspostavljenu liniju.
Obraćanje predsednika Vučića
- Verujem da će potpresdnik vlade za 5, 6 minuta predstaviti ekonmske prilike za vaše kompanije za ulaganje u Srbiju, a istovremeno da srpske kompanije iskoriste prislike da ulažu u Azerjbejdžan - rekao je Vučić na početku obraćanja.
- Pre svega želim da vam kažem da mi Azerbejdžan smatramo istinski prijateljskom zemljom, između naše dve zemlje ne postoje problemi i predsednik Alijev je jedan dragi prijatelj i više od toga i upravo smo zaključili naše razgovore i moram da kažem da smo se dotakli nove moguće saradnje u budućnosti - rekao je Vućić.
- Kupovina vaše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje. Potrebno je da potpišemo ugovor između SOCAR-a i SrbijaGasa, i radi se o izgradnji nove gasne elektrane u blizini Niša, sa kapacitetom od 500 megavata. Imaćemo zajedničku odgovornost, i biće tu zajedničkog udela, što znači da ćemo zajednički morati da vodimo to. To je veliki i skup projekat, a nadam se da ćemo elektranu završiti do 2030. godine - naglasio je on.
Otkrio je da mu predsednik Alijev barem jednom mesečno pošalje specijalan paket sa azerbejdžanskim paradajzom i krastavcem, i da mu on uvek uzvrati.
- Moram da kažem vama, Srbija nema nikakav problem sa javnim dugom, manji je od 43 odsto u odnosu na BDP. Neće se povećavati, i to samo po sebi govori, ako poredimo sa zemljama EU, mi nemamo problema sa time. Prvi put u istoriji dobili smo investicioni rejting, i to svedoči o političkoj i ekonomskoj stabilnosti - rekao je predsednik.
Podseća da država daje subvencije za zapošljavanje, i da se za sve mogu obratiti našoj Agenciji za razvoj.
- Vodimo brigu o azerbejdžanskim investicijama 100 odsto. U roku od 48 sati možete dobiti odgovor. Sarađujemo sa Azvirtom već 10 godina, i više, i čak i bez nekakvog predfinansiranja dobijali su sve više poslova. Radili su veoma profesionalno i odgovorno, bez kašnjenja, i zadovoljni smo saradnjom sa njima - dodao je on.
Na kraju, posao svih nas je da vam udovoljimo, zato što mi znamo koliko ste profesionalni i kako investirate, kazao je Vučić.
- Potrudićemo se da privučemo vaše investicije, i mislimo da su to dva pravca u smislu razvoja naše saradnje, tačnije nadam se da će naši investitori pokazati interesovanje da ulažu u Azerbejdžan - rekao je predsednik Srbije.
Posebno je istakao zahvalnost ministru Babajevu, i rekao je da se nada da će biti pronađene nove oblasti saradnje, pošto prijateljstvo naše dve zemlje nema granice.
- Naša trgovinska razmena mora biti pet puta veća nego što je danas, i nadam se da ćemo to i da ostvarimo - kazao je predsednik.
- Na kraju, naš posao, naš zadatak, svih naših ljudi je da vam udovoljimo, da budete zadovoljni jer mi znamo stepen profesionalizma sa vaše strane vidimo kako vi indestirate, videli smo to u Italiji u Turskoj u nekim balkanskim drežavama. Potrudićemo se da privučemo vaše investicije. To su dva pravca u smislu naše saradnje. Što znači da će naši investitori pokazati sve veće interesovanje za ulaganje ovde u Bakuu i drugim delovima vaše zemlje. I znamo da uvek možemo da računamo vašu podršku - rekao je Vučić i dodao:
- Nadam se da ćemo pronaći nove oblasti saradnje jer nema granica prijateljstu naše dve zemlje i ne bi trebalo da bude granica za našu ekonomsku saradnju. Naša trgovinska razmena treba da bude 5 puta veća nego danas i mislim da možemo i to da ostvarimo.
Vučić u Azerbejdžanu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti, danas i sutra (17. i 18. maja) Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.
Predsednik Vučić sastao se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.
U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.
Bilateralni odnosi između dve zemlje poslednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u oblasti energetike, infrastrukture i investicija.
Dve države neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnoj podršci teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava.
Politički dijalog između Beograda i Bakua dodatno je unapređen čestim susretima državnih zvaničnika i potpisivanjem više sporazuma o saradnji.
Posebno važnu ulogu imaju odnosi predsednika Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, koji su više puta istakli da dve zemlje povezuje međusobno poverenje i strateško partnerstvo.
Alijev je poslednji put boravio u Srbiji u februaru 2026. godine, kada je u Beogradu održan prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana.
Tom prilikom potpisan je sporazum o izgradnji gasne elektrane u okolini Niša između Srbije i Azerbejdžana potpisan je 15. februara 2026. godine.
Tokom posete razgovarano je o jačanju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture, investicija i regionalnog povezivanja. Pre toga, Alijev je krajem 2023. godine posetio Niš.
Predsednik Aleksandar Vučić i ranije je više puta boravio u Bakuu na bilateralnim sastancima i energetskim forumima, gde su dodatno učvršćeni politički i ekonomski odnosi dve države.
Srbija i Azerbejdžan danas neguju strateško partnerstvo zasnovano na međusobnoj podršci, političkom poverenju i zajedničkim projektima u energetici, saobraćaju i investicijama.
Ekonomska saradnja poslednjih godina beleži rast, naročito u oblastima energetike, građevinarstva, transporta i turizma.
Prema podacima RZS, ukupna razmena sa Azerbejdžanom u 2025. godini je iznosila 222,9 miliona evra, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 16,5 mln evra, a na uvoz 206,4 mln evra.
Azerbejdžanske kompanije učestvovale su u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući izgradnju puteva i saobraćajnica, dok Srbija vidi Azerbejdžan kao važnog partnera za diversifikaciju energetskih izvora.
Poseban značaj ima saradnja dve zemlje u oblasti gasa, imajući u vidu povezivanje Srbije na regionalne energetske tokove iz kaspijskog regiona.
Komentari (0)