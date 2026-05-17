Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija.

Sastanak sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija:

1

Ministar finansija Azerbejdžana Sahil Babajev je rekao da su odnosi Srbije i njegove zemlje najjači u istoriji, i da se trgovinski odnosi dinamično razvijaju i šire.

- Naravno, brojke nisu potpuno u skladu sa našim potencijalom, koji je mnogo veći. Razmena je prošle godine bila 135 miliona dolara, i mi smo posvećeni da sve to diverzifikujemo, i da obuhvatimo odnose i u drugim oblastima, počev od proizvoda u industrijskom sektoru i poljoprivredu. Sa druge strane, bilans kada je reč o investicionim odnosima je odličan - rekao je Babajev.

On je posebno naglasio važnost leta Beograd-Baku, i dodaje da to otvara nove mogućnosti u razvoju odnosa dve zemlje.

- Danas su se sastali predsednici Vučić i Alijev, i utvrdili su da ne postoji nijedna barijera za dalji razvoj poslovanja među našim zemljama. To je jasan signal za vas, privrednike, i mi smo spremni da vas podržimo u tome - kazao je Babajev.

 - Smatram da je to bio koristan i plodonosan razgovor, istakao je Vučić i izrazio želju da ugosti što je pre moguće Alijeva u Beogradu.

 Vučić je zatim istakao političko ekonomsko okruženje za eventualne azerbejdžanske investicije.

 - Uveli smo direktne letove između Beograda i Bakua - rekao je predsednik i dodao da je popunjenost letova dobra bila je 90 odsto na početku i očekuje se da bude 80, što je dobra naznaka za uspostavljenu liniju.

Obraćanje predsednika Vučića

 - Verujem da će potpresdnik vlade za 5, 6 minuta predstaviti ekonmske prilike za vaše kompanije za ulaganje u Srbiju, a istovremeno da srpske kompanije iskoriste prislike da ulažu u Azerjbejdžan - rekao je Vučić na početku obraćanja. 

- Pre svega želim da vam kažem da mi Azerbejdžan smatramo istinski prijateljskom zemljom, između naše dve zemlje ne postoje problemi i predsednik Alijev je jedan dragi prijatelj i više od toga i upravo smo zaključili naše razgovore i moram da kažem da smo se dotakli nove moguće saradnje u budućnosti - rekao je Vućić.  

- Kupovina vaše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje. Potrebno je da potpišemo ugovor između SOCAR-a i SrbijaGasa, i radi se o izgradnji nove gasne elektrane u blizini Niša, sa kapacitetom od 500 megavata. Imaćemo zajedničku odgovornost, i biće tu zajedničkog udela, što znači da ćemo zajednički morati da vodimo to. To je veliki i skup projekat, a nadam se da ćemo elektranu završiti do 2030. godine - naglasio je on.

Otkrio je da mu predsednik Alijev barem jednom mesečno pošalje specijalan paket sa azerbejdžanskim paradajzom i krastavcem, i da mu on uvek uzvrati.

- Moram da kažem vama, Srbija nema nikakav problem sa javnim dugom, manji je od 43 odsto u odnosu na BDP. Neće se povećavati, i to samo po sebi govori, ako poredimo sa zemljama EU, mi nemamo problema sa time. Prvi put u istoriji dobili smo investicioni rejting, i to svedoči o političkoj i ekonomskoj stabilnosti - rekao je predsednik.

Podseća da država daje subvencije za zapošljavanje, i da se za sve mogu obratiti našoj Agenciji za razvoj.

- Vodimo brigu o azerbejdžanskim investicijama 100 odsto. U roku od 48 sati možete dobiti odgovor. Sarađujemo sa Azvirtom već 10 godina, i više, i čak i bez nekakvog predfinansiranja dobijali su sve više poslova. Radili su veoma profesionalno i odgovorno, bez kašnjenja, i zadovoljni smo saradnjom sa njima - dodao je on.

Na kraju, posao svih nas je da vam udovoljimo, zato što mi znamo koliko ste profesionalni i kako investirate, kazao je Vučić.

- Potrudićemo se da privučemo vaše investicije, i mislimo da su to dva pravca u smislu razvoja naše saradnje, tačnije nadam se da će naši investitori pokazati interesovanje da ulažu u Azerbejdžan - rekao je predsednik Srbije.

Posebno je istakao zahvalnost ministru Babajevu, i rekao je da se nada da će biti pronađene nove oblasti saradnje, pošto prijateljstvo naše dve zemlje nema granice.

- Naša trgovinska razmena mora biti pet puta veća nego što je danas, i nadam se da ćemo to i da ostvarimo - kazao je predsednik. 

 - Na kraju, naš posao, naš zadatak, svih naših ljudi je da vam udovoljimo, da budete zadovoljni jer mi znamo stepen profesionalizma sa vaše strane vidimo kako vi indestirate, videli smo to u Italiji u Turskoj u nekim balkanskim drežavama. Potrudićemo se da privučemo vaše investicije. To su dva pravca u smislu naše saradnje. Što znači da će naši investitori pokazati sve veće interesovanje za ulaganje ovde u Bakuu i  drugim delovima vaše zemlje. I znamo da uvek možemo da računamo vašu podršku -  rekao je Vučić i dodao:

 - Nadam se da ćemo pronaći nove oblasti saradnje jer nema granica prijateljstu naše dve zemlje i ne bi trebalo da bude granica za našu ekonomsku saradnju. Naša trgovinska razmena treba da bude 5 puta veća nego danas i mislim da možemo i to da ostvarimo.

Vučić u Azerbejdžanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti, danas i sutra (17. i 18. maja) Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

Predsednik Vučić sastao se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Bilateralni odnosi između dve zemlje poslednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u oblasti energetike, infrastrukture i investicija. 

Dve države neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnoj podršci teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava.

Politički dijalog između Beograda i Bakua dodatno je unapređen čestim susretima državnih zvaničnika i potpisivanjem više sporazuma o saradnji.

Posebno važnu ulogu imaju odnosi predsednika Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, koji su više puta istakli da dve zemlje povezuje međusobno poverenje i strateško partnerstvo.

Alijev je poslednji put boravio u Srbiji u februaru 2026. godine, kada je u Beogradu održan prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana. 


Tom prilikom potpisan je sporazum  o izgradnji gasne elektrane u okolini Niša između Srbije i Azerbejdžana potpisan je 15. februara 2026. godine.


 Tokom posete razgovarano je o jačanju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture, investicija i regionalnog povezivanja. Pre toga, Alijev je krajem 2023. godine posetio Niš.

Predsednik Aleksandar Vučić i ranije je više puta boravio u Bakuu na bilateralnim sastancima i energetskim forumima, gde su dodatno učvršćeni politički i ekonomski odnosi dve države.

Srbija i Azerbejdžan danas neguju strateško partnerstvo zasnovano na međusobnoj podršci, političkom poverenju i zajedničkim projektima u energetici, saobraćaju i investicijama.

Ekonomska saradnja poslednjih godina beleži rast, naročito u oblastima energetike, građevinarstva, transporta i turizma. 

Prema podacima RZS, ukupna razmena sa Azerbejdžanom u 2025. godini je iznosila 222,9 miliona evra, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 16,5 mln evra, a na uvoz 206,4 mln evra.

Azerbejdžanske kompanije učestvovale su u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući izgradnju puteva i saobraćajnica, dok Srbija vidi Azerbejdžan kao važnog partnera za diversifikaciju energetskih izvora. 

Poseban značaj ima saradnja dve zemlje u oblasti gasa, imajući u vidu povezivanje Srbije na regionalne energetske tokove iz kaspijskog regiona. 