U stanu je pronađeno beživotno telo muškarca Z.P. (76) u lokvi krvi, a prve informacije ukazuju na to da mu je presudila supruga M.P. (67).

Na mestu tragedije trenutno vlada opsadno stanje. Ekipa portala Telegraf.rs nalazi se na terenu. Ispred zgrade je parkirano više policijskih vozila, kao i ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Komšije svedočile drami: „Čula se buka u zoru“

Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin su u potpunom šoku. Prema njihovim rečima, mirno jutro prekinula je stravična buka koja je dopirala iz stana u kojem su živeli supružnici.

"Čula se velika buka jutros rano, vika i zvuci kao da se nešto lomi. Nismo smeli da izađemo, a ubrzo su stigle rotacije i policija je blokirala ceo sprat", navode potresene komšije za portal.

Uviđaj u toku, vatrogasci razvalili vrata

U stanu se trenutno vrši detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju tragove krvi i traže predmet kojim je ubistvo izvršeno.

Kako su vrata stana bila zaključana iznutra, vatrogasna ekipa je morala da koristi specijalni alat kako bi provalila i omogućila policiji pristup mestu zločina.

Iako je medicinska ekipa stigla u rekordnom roku, muškarcu nije bilo spasa.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je zatečena u stanu u stanju šoka i odmah privedena.

Policija i dalje drži zgradu pod blokadom, a dežurni tužilac rukovodi istragom koja treba da utvrdi tačan motiv ovog krvavog pira koji je šokirao prestonicu.

