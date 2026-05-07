Popularni lanac prodavnica Pepko hitno je povukao iz prodaje dečju narukvicu sa motivom kapibare zbog potencijalnog rizika od povreda izazvanog greškom u proizvodnji. Potrošačima je upućen apel da odmah prestanu da koriste proizvod i vrate ga u bilo koju Pepko prodavnicu, čak i bez fiskalnog računa, uz pun povraćaj novca.

Kako je saopšteno, sporni proizvod prodavao se u periodu od 3. do 31. marta 2026. godine, a reč je o narukvici sa šifrom PLU 631925.

Iz kompanije upozoravaju da određeni deo proizvoda može predstavljati opasnost za decu.

Zbog čega je proizvod opasan

Prema informacijama koje je preneo Blic, problem je nastao zbog fabričke greške tokom proizvodnje.

– Ivica unutrašnje trake može probiti tkaninu, što može dovesti do rizika od povrede – navedeno je u upozorenju.

Upravo zbog toga roditeljima se savetuje da deci odmah sklone ovu narukvicu i da je ne koriste ni privremeno.

Kompanija je naglasila da je bezbednost kupaca prioritet i da će svim potrošačima biti vraćen novac bez dodatnih pitanja i bez potrebe da pokažu račun.

Kupci mogu vratiti proizvod bez računa

Pepko je pozvao sve građane koji su kupili sporni proizvod da ga vrate u najbližu prodavnicu.

– Povraćaj novca biće omogućen i bez fiskalnog računa – navodi se u saopštenju.

Ovakve mere povlačenja proizvoda najčešće se sprovode kada postoji mogućnost povreda, posebno kada je reč o proizvodima namenjenim deci.

Stručnjaci upozoravaju da roditelji uvek treba pažljivo da prate obaveštenja o povlačenju proizvoda sa tržišta, jer i naizgled bezazleni predmeti mogu predstavljati rizik po bezbednost dece.

Za sada nije poznato koliko je spornih narukvica prodato niti da li je zabeležen neki konkretan slučaj povrede.

Kompanija je najavila dodatne kontrole kvaliteta kako bi se sprečilo da se slični problemi ponove u budućnosti.

Potrošačima se savetuje da proveravaju šifre proizvoda i zvanična upozorenja trgovinskih lanaca kako bi na vreme reagovali ukoliko dođe do povlačenja proizvoda iz prodaje.