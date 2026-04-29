Vožnjama u kontrasmeru ovih dana nema kraja u Srbiji. Posebno zabrinjava činjenica da i nakon stravične nesreće na auto-putu Šabac-Rume pre dva dana, gde su poginule četiri osobe, upravo zbog ovakve vožnje, vozači i dalje rade isto. Juče je zabeleženo pet takvih vožnji, a jutros je zabeležena još jezivija scena - kamion kako vozi u suprotnom smeru na auto-putu kod Dobanovaca u Beogradu.

Na deonici auto-puta kroz Beograda jutros su vozači imali priliku da vide prizor koji ih je ostavio bez teksta, a neke i s razlogom razbesneo. Vozač kamiona koji bi trebalo da slovi za profesionalnog vozača upravljao je teretnim vozilom u kontrasmeru.

Da stvar bude gora, u susret ogromnoj grdosiji metala u susret je išao drugi kamion. Srećom, na vreme ga je uočio i usporio.

Četiri vožnje u kontrasmeru od jutros na putevima u Srbiji! Šta se ovo dešava?!

Ispod video snimka koji kruži društvenim mrežama osvanuli su brojni komentari, uglavnom puni besa i zabrinutosti. Mnogi su ostali u čudo, ne verujući šta vide pred sobom.

"Šta se dešava ovo?Je l' neko namerno ovo radi?", upitao se jedan građanin.

"Dokle više? Je l' ovo neki izazov, neka epidemija? Šta je sa ljudima?", nadovezao se drugi.

Oglasio se i jedan vozač.

"Ja sam vozač nepune dve godine, ali me zanima kako. Kako voziš kamion po celom svetu i desi ti se da uđeš na auto-put u kontra smer? Samo mi kažite kako to izvedete?", ostao je u čudu.

