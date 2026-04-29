ČUVENI PROFESOR PREDVIĐA KOLAPS VEKA Američko carstvo će nestati do 2030. godine! Evo kako će se to desiti

Do 2030. će dolar potpuno izgubiti svoj uticaj kao dominantna svetska valuta

Autor:  Slobodanka Ćorić
29.04.2026.12:03
Simbol srećnog braka: Posadite ovaj majski cvet jednom - cvetaće vam decenijama Simbol srećnog braka: Posadite ovaj majski cvet jednom - cvetaće vam decenijama
Prethodna vest
ŠTA JE S LJUDIMA?! SNIMLJEN KAMION KAKO VOZI U KONTRA-SMERU KOD DOBANOVACA Građani besni
RINA
 ŠTA JE S LJUDIMA?! SNIMLJEN KAMION KAKO VOZI U KONTRA-SMERU KOD DOBANOVACA Građani besni
Sledeća vest
 
 
 

Alfred Mekoj , ugledni američki istoričar i profesor univerziteta Kolumbija u opširnom intervjuu za „Intersept“ istakao je da se američkoj nadmoći bliži kraj, te da će se „moderno carstvo SAD urušiti do 2030. godine

U prilog tvrdnji Alfreda Mekoja ide i anketa RealClear politics, u kojoj je čak 60 odsto anketiranih Amerikanaca nesigurno po pitanju budućnosti njihove zemlje. Mekoj kao prelomni korak na putu u propast vidi pojavu  Donalda Trampa. Međutim, daleko od toga da smatra da je Donald Tramp uzrok erozije američke globalne moći, ističe Intersept. Kao početak kraja navodi invaziju na Irak 2003. godine.

"Negativne posledice američke politike, koje kao kuga izjedaju moć države, samo će se pogorštavati s godinama, a do 2030. će doživeti kritičnu masu. Tzv. „Američki vek“, koji je trijumfalno proglašen na kraju II svetskog rata, završiće se pre nego što napuni 100 godina", podvlači Mekoj.

 
 
 
 

Moć Kine i sunovrat dolara – Istoričar navodi neminovni rasplet stvari – krunisanje Kine na presto svetskog lidera.

"Kina se uveliko sprema da sa trona, kako ekonomskom tako i vojnog, zbaci Sjedinjene države. Ko je krivac? Pa mi. Decenije i decenije besmislenih ratova u nekim dalekim zemljama… Do 2030. će dolar potpuno izgubiti svoj uticaj kao dominantna svetska valuta, što će i simbolično označiti kraj američke imperije",navodi prof. Mekoj.

Ističe da će takav rasplet situacije inicirati drastično povećanje cena robe koja se uvozi u SAD. Cena prekookeanskih putovanja i održavanja vojnih trupa će se takođe uvećati. Vašington će biti primoran da uvede enormno kresanje budžeta, što će se najpre odraziti na smanjenje kapaciteta vojske SAD.

"Kao bledeća sila koja više nije sposobna da plaća svoje račune, Amerika će biti idealna meta za sile poput Kine, Rusije i Irana, koje će je učestalo izazivatiu borbi za kontrolu nad okeanima, svemirom i sajber-prostorom", predviđa Alfred Mekoj.

"Oni padaju jedan po jedan. Oslabio je NATO, uzdrmao naše odnose sa saveznicima iz Azije. Podelio je američko društvo svojim stavovima o spoljnoj politici, globalnom zagrevanju, kao i Transpacifičkog partnerstva. Mi moramo da budemo svesni da SAD više nisu nadmoćna supersila poput one s kraja Ajzenhauerovog mandata krajem šezdesetih. Nismo više oni koji diktiraju pravila", naveo je Mekoj.

Uništavanje intelektualne infrastrukture

Ono što je Mekoj naveo kao možda i najporazniji podatak jeste „urušavanje intelektualne infrastrukture Amerike“. Kao dokaz navodi razočaravajuće rezultate američkih đaka na svetskom PISA testu.

"Tek 41. mesto u matematici i 21. u nauci? Zemlja sa ovakvim resursima i uslovima školovanja? To je katastrofa. Kina je svetlosnim godinama ispred nas, u svih pet najvažnijih kategorija PISA testa. Do 2030. oni će biti zemlja genijalnih naučnika i inženjera koji će joj omogućiti svetsku dominaciju. A mi? Mi ćemo biti država koja više neće moći da kupuje te ljude kao što to radimo sada", zaključio je Alfred Mekoj.

Bio na meti CIA

Mekoj, profesor na univerzitetima Kolumbija i Viskonsin-Medison, pomno prati američku politiku već 50 godina. Prvi put u centar pažnje dospeva 1972. godine, kada je objavio knjigu „Politika heroina“, koja govori o tome kako je CIA organizovala masovnu trgovinu heroinom tokom Vijetnamskog rata. CIA je tada pokušala da blokira objavljivanje te knjige, a FBI ga je učestalo prisluškivao.

Pored te knjige, koja je postala klasik prodat u više od milion primeraka, Mekoj je napisao jednu od prvih knjiga o programu mučenja koje je CIA pokrenula nakon 11. septembra: „U senci američkog veka – Strahopoštovanje i propadanje globalne moći Sjedinjenih Država“.

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
SAD NATO globalna politika

Povezane vesti

ČITAV GRAD SRAVNJEN SA ZEMLJOM! Procurio tajni Trampov ratni plan u Iranu
Ai ilustracija
RAT NA BLISKOM ISTOKU

ČITAV GRAD SRAVNJEN SA ZEMLJOM! Procurio tajni Trampov ratni plan u Iranu

13:22 | 3
ŠIROM SAD UMIRU NAUČNICI Jedni pronađeni mrtvi, drugi samo nestaju: Ovo je pretnja po nacionalnu bezbednost
unknown
FBI pokreće istragu

ŠIROM SAD UMIRU NAUČNICI Jedni pronađeni mrtvi, drugi samo nestaju: Ovo je pretnja po nacionalnu bezbednost

12:19 | 0
"DIPLOMATIJA BEZ ORUŽJA KAO MUZIKA BEZ INSTRUMENATA" Merc zapalio Evropu: Želim da bude u stanju
Foto: EPA | Njemački kancelar Fridrih Merc
Opasne namere

"DIPLOMATIJA BEZ ORUŽJA KAO MUZIKA BEZ INSTRUMENATA" Merc zapalio Evropu: Želim da bude u stanju

11:42 | 0
ŠTA ĆE SADA BITI SA CENAMA NAFTE? OPEC izgubio ključnog člana, monopol pada, SAD liku, ali postoji i problem
Printscreen/Youtube
Kraj dirigovanju cena?

ŠTA ĆE SADA BITI SA CENAMA NAFTE? OPEC izgubio ključnog člana, monopol pada, SAD liku, ali postoji i problem

10:52 | 0
PROCUREO RAZGOVOR IZ KONTROLNE SOBE Tramp ima novi plan za Iran!
Ilustracija
Prvi cilj SAD

PROCUREO RAZGOVOR IZ KONTROLNE SOBE Tramp ima novi plan za Iran!

08:10 | 0
PAKOVANJE BEZ STRESA! Ovih 5 trikova menja sve – kofer će vam biti SAVRŠEN!
Foto: Shutterstock | Shutterstock

PAKOVANJE BEZ STRESA! Ovih 5 trikova menja sve – kofer će vam biti SAVRŠEN!

15:20 | 0
AKO VAM JE SVEKRVA U NEKOM OD OVA 3 ZNAKA - PRAVE STE SREĆNICE Uvek će vam biti saveznik
shuterstock

AKO VAM JE SVEKRVA U NEKOM OD OVA 3 ZNAKA - PRAVE STE SREĆNICE Uvek će vam biti saveznik

15:10 | 0
Ovaj znak bolje danas da ne izlazi napolje! Sve živo će ga kočiti - od svađe na poslu do ljubavnih suza!

Ovaj znak bolje danas da ne izlazi napolje! Sve živo će ga kočiti - od svađe na poslu do ljubavnih suza!

15:02 | 0
DRAMA U VEZI ZBOG PARA! Tražio da daju isto za stan – njen odgovor ga ŠOKIRAO!
Foto: Shutterstock | shuterstock

DRAMA U VEZI ZBOG PARA! Tražio da daju isto za stan – njen odgovor ga ŠOKIRAO!

14:50 | 0
Kako običan začin postaje moćna amajlija? Stavite ga u novčanik i prizovite dobitak
Foto: Shutterstock

Kako običan začin postaje moćna amajlija? Stavite ga u novčanik i prizovite dobitak

14:47 | 0
Svaki dan jedite pegavu bananu, evo i zbog čega

Svaki dan jedite pegavu bananu, evo i zbog čega

14:47 | 0
Bivša mu se verila, pa se on javno oglasio! Nije mogao da izdrži - evo šta je rekao!

Bivša mu se verila, pa se on javno oglasio! Nije mogao da izdrži - evo šta je rekao!

14:32 | 0
Zašto skidamo kapu iz poštovanja?

Zašto skidamo kapu iz poštovanja?

14:30 | 0
STRAVA I UŽAS! Iskopao sestru i doneo je u banku: „Tražili su vlasnika računa“ (VIDEO)
Foto: Printscreen | www.x.com/Violencenews

STRAVA I UŽAS! Iskopao sestru i doneo je u banku: „Tražili su vlasnika računa“ (VIDEO)

14:20 | 0
Poznati gastro stručnjak otkrio šta nikad ne jede sa roštilja: Ne samo da kvari ukus, već je štetno

Poznati gastro stručnjak otkrio šta nikad ne jede sa roštilja: Ne samo da kvari ukus, već je štetno

14:17 | 0

Najnovije

Zanimljivosti

Najčitanije

2min

PAKOVANJE BEZ STRESA! Ovih 5 trikova menja sve – kofer će vam biti SAVRŠEN!

7min

ISPUNIO OBEĆANJE POSLE PLASMANA NA MUNDIJAL Reprezentativac BiH podelio 800 litara piva za manje od sat vremena

7min

PROMENA NA KEMIŠOVOM LICU JE OČIGLEDNA Nakon teškog perioda sa Zoricom, prošao je kroz najgore

8min

PAO SA 540 KILA DUVANA U KOMBIJU Uhapšen kod Hrtkovaca

10min

Proizvođač povlači gume sa tržišta Srbije - ugrožavaju bezbednost vozača

2min

PAKOVANJE BEZ STRESA! Ovih 5 trikova menja sve – kofer će vam biti SAVRŠEN!

12min

AKO VAM JE SVEKRVA U NEKOM OD OVA 3 ZNAKA - PRAVE STE SREĆNICE Uvek će vam biti saveznik

20min

Ovaj znak bolje danas da ne izlazi napolje! Sve živo će ga kočiti - od svađe na poslu do ljubavnih suza!

32min

DRAMA U VEZI ZBOG PARA! Tražio da daju isto za stan – njen odgovor ga ŠOKIRAO!

35min

Kako običan začin postaje moćna amajlija? Stavite ga u novčanik i prizovite dobitak

17H

RUSIJA REAGOVALA ZBOG HAGA! Spomenuta Srbija: "Zabrinuti smo..."

6H

"BOSANSKI LONAC" PONOVO KLJUČA Hrvatski plan izazvao paniku u Sarajevu, a mislili su da su saveznici

20H

"DOŠLO JE VREME DA SE RASTANEMO" Katarina Grujić se oglasila zvaničnim saopštenjem

8H

KRAJ KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO Anastasija potvrdila, a on se oglasio zvaničnim saopštenjem za javnost

17H

AMERIKANCI DIGLI UZBUNU NA MORU! Presretnut brod zbog sumnje da plovi ka Iranu!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"
ATA Images

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"

"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"
Privatna arhiva

"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"

BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!
Ataimages

BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!

"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!
Ata image | Ataimages

"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!

USTAŠE ŽELE SRBIJU U GETO! Skandalozan napad preko blokaderske N1
Foto: Alo | alo
Štampano izdanje

