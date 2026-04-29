Alfred Mekoj , ugledni američki istoričar i profesor univerziteta Kolumbija u opširnom intervjuu za „Intersept“ istakao je da se američkoj nadmoći bliži kraj, te da će se „moderno carstvo SAD urušiti do 2030. godine

U prilog tvrdnji Alfreda Mekoja ide i anketa RealClear politics, u kojoj je čak 60 odsto anketiranih Amerikanaca nesigurno po pitanju budućnosti njihove zemlje. Mekoj kao prelomni korak na putu u propast vidi pojavu Donalda Trampa. Međutim, daleko od toga da smatra da je Donald Tramp uzrok erozije američke globalne moći, ističe Intersept. Kao početak kraja navodi invaziju na Irak 2003. godine.

"Negativne posledice američke politike, koje kao kuga izjedaju moć države, samo će se pogorštavati s godinama, a do 2030. će doživeti kritičnu masu. Tzv. „Američki vek“, koji je trijumfalno proglašen na kraju II svetskog rata, završiće se pre nego što napuni 100 godina", podvlači Mekoj.

Moć Kine i sunovrat dolara – Istoričar navodi neminovni rasplet stvari – krunisanje Kine na presto svetskog lidera.

"Kina se uveliko sprema da sa trona, kako ekonomskom tako i vojnog, zbaci Sjedinjene države. Ko je krivac? Pa mi. Decenije i decenije besmislenih ratova u nekim dalekim zemljama… Do 2030. će dolar potpuno izgubiti svoj uticaj kao dominantna svetska valuta, što će i simbolično označiti kraj američke imperije",navodi prof. Mekoj.

Ističe da će takav rasplet situacije inicirati drastično povećanje cena robe koja se uvozi u SAD. Cena prekookeanskih putovanja i održavanja vojnih trupa će se takođe uvećati. Vašington će biti primoran da uvede enormno kresanje budžeta, što će se najpre odraziti na smanjenje kapaciteta vojske SAD.

"Kao bledeća sila koja više nije sposobna da plaća svoje račune, Amerika će biti idealna meta za sile poput Kine, Rusije i Irana, koje će je učestalo izazivatiu borbi za kontrolu nad okeanima, svemirom i sajber-prostorom", predviđa Alfred Mekoj.

"Oni padaju jedan po jedan. Oslabio je NATO, uzdrmao naše odnose sa saveznicima iz Azije. Podelio je američko društvo svojim stavovima o spoljnoj politici, globalnom zagrevanju, kao i Transpacifičkog partnerstva. Mi moramo da budemo svesni da SAD više nisu nadmoćna supersila poput one s kraja Ajzenhauerovog mandata krajem šezdesetih. Nismo više oni koji diktiraju pravila", naveo je Mekoj.

Uništavanje intelektualne infrastrukture

Ono što je Mekoj naveo kao možda i najporazniji podatak jeste „urušavanje intelektualne infrastrukture Amerike“. Kao dokaz navodi razočaravajuće rezultate američkih đaka na svetskom PISA testu.

"Tek 41. mesto u matematici i 21. u nauci? Zemlja sa ovakvim resursima i uslovima školovanja? To je katastrofa. Kina je svetlosnim godinama ispred nas, u svih pet najvažnijih kategorija PISA testa. Do 2030. oni će biti zemlja genijalnih naučnika i inženjera koji će joj omogućiti svetsku dominaciju. A mi? Mi ćemo biti država koja više neće moći da kupuje te ljude kao što to radimo sada", zaključio je Alfred Mekoj.

Bio na meti CIA

Mekoj, profesor na univerzitetima Kolumbija i Viskonsin-Medison, pomno prati američku politiku već 50 godina. Prvi put u centar pažnje dospeva 1972. godine, kada je objavio knjigu „Politika heroina“, koja govori o tome kako je CIA organizovala masovnu trgovinu heroinom tokom Vijetnamskog rata. CIA je tada pokušala da blokira objavljivanje te knjige, a FBI ga je učestalo prisluškivao.

Pored te knjige, koja je postala klasik prodat u više od milion primeraka, Mekoj je napisao jednu od prvih knjiga o programu mučenja koje je CIA pokrenula nakon 11. septembra: „U senci američkog veka – Strahopoštovanje i propadanje globalne moći Sjedinjenih Država“.