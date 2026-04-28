Leskovac se u subotu oprostio od Ilije Krstića, čija je smrt godinama bila obavijena velom misterije. Na poslednjem ispraćaju u njegovom rodnom gradu prisustvovali su porodica, prijatelji i brojni sugrađani koji su došli da odaju počast mladiću čija je sudbina bila nepoznata više od sedam godina.

Ilijino telo pronađeno je nakon višegodišnje potrage, čime je konačno stavljena tačka na jezivu priču o njegovom nestanku. Krstić, koji se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik „kavačkog klana“, postao je žrtva smrtonosne zamke u proleće 2019. godine.

Prema navodima iz istrage, Krstić je namamljen u Budvu pod izgovorom da treba da učestvuje u likvidaciji Marka Ljubiše Kana, visokopozicioniranog člana suparničkog „škaljarskog klana“. Umesto da on postane dželat, upao je pravo u ruke neprijatelja.

- Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Vuk Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i namamio ga u iznajmljeni stan gde je navodno trebalo da pripremaju napad na Kana. Međutim, čim je ušao, Krstić je savladan i otet - navodi se u dokumentima istražitelja.

Tokom zatočeništva u Budvi, nesrećni mladić je prošao kroz nezamislivu torturu. Pripadnici škaljarskog klana su od njega silom pokušavali da izvuku informacije o unutrašnjem delovanju i planovima „kavčana“. Pod stravičnim pritiskom i mučenjem, on je navodno priznao da njegovi saradnici, Željko Bulatović i Marko Sjekloća, spremaju nove likvidacije, što je kasnije direktno uticalo na njihovu sudbinu.

Nakon brutalnog mučenja, Krstić je odveden na tvrđavu Grabovac u Kotoru, gde je i likvidiran. Njegovi dželati su prvo pokušali da spale telo kako bi uništili dokaze, ali pošto im to nije u potpunosti uspelo, pribegli su još jezivijem rešenju. Leš su bacili u bistijernu - stari kameni rezervoar za vodu - a ulaz u nju su potom temeljno izbetonirali.

Ova mračna tajna čuvana je punih šest godina, sve dok ostaci tela nisu pronađeni 19. maja prošle godine. Ključni preokret u istrazi donela je analiza dešifrovane „Skaj“ komunikacije, ali i dragoceno svedočenje sada pokojnog Edmonda Mustafe.

Mustafa, koji je i sam bio pripadnik škaljarskog klana, pre svoje likvidacije 2024. godine, tužilaštvu je do detalja opisao mehanizme delovanja barske ćelije klana koju je predvodio Alan Kožar. Zahvaljujući tim informacijama, pokrenuta je velika akcija crnogorske policije u Baru i Tivtu.

U toj akciji uhapšena su trojica pripadnika škaljarskog klana, čime je, pored Krstićevog ubistva, rasvetljeno još pet surovih likvidacija počinjenih u krvavom ratu klanova u periodu od 2017. do 2019. godine.

Rasvetljeno i ubistvo kralja kocke

Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odeljenje Crne Gore, nakon punih devet godina, u potpunosti su rasvetlili ubistvo takozvanog jugoslovenskog „kralja kocke“, Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića! Šaranović je usmrćen 10. marta 2017. godine tokom redovne šetnje ispred zgrade u kojoj je živeo u budvanskom naselju Dubovica, a ovaj zločin čitavu deceniju važio je za jedan od najmisterioznijih u ratu klanova.Zbog ovog ubistva, SDT je otvorio istragu protiv grupe članova škaljarskog klana, za koje su prikupljeni osnovani dokazi da su, po nalogu vođa tog klana, u protekloj deceniji učestvovali u pripremanju i izvršenju najmanje šest ubistava.

