Nikola Drecun, odbegli pripadnik kavačkog klana, kom se sudi za ubistvo "škaljaraca" Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića, navodno je bio i žrtva policijske torture uhapšenog policajca Petra Lazovića koji je na najmonstruoznije načine mučio pripadnike škaljarskog, ali i kavačkog klana.

Nikola Drecun je, inače, pripadnik kavačkog klana koji se nalazi u bekstvu, ali iako nije prisutan, trenutno je u žiži interesovanja javnosti iz više razloga. Osim što mu se sudi za dva ubistva na Cetinju, on je optužen i za još jedno dvostruko ubistvo na Cetinju, Stefana Belada i Andrije Ivanovića, za koje je, prema optužnici, direktni izvršilac.

Osim toga, Drecun se našao u centru još jedne afere - navodno su se pre oko mesec dana u javnosti pojavili njegovi eksplicitni snimci sa bivšom funkcionerkom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, političarkom Mirjanom Pajković.

Ime "kavčanina" Nikole Drecuna pominjalo se i ranije u medijima, a posebnu pažnju je izazvalo njegovo navodno svedočenje o policijskoj brutalnosti. Naime, Drecun je progovorio o jezivom mučenju koje je navodno pretrpeo od strane prljavih policajaca, na čelu sa Petrom Lazovićem, koji je dobio nadimak "prljavi policajac Radoja Zvicera". Detalji o zlostavljanju navedeni su pre nekoliko godina u žalbama, koje je podnosio Drecunov tadašnji pravni zastupnik Marko Kovač.

Lazović je, kako navode mediji iz Crne Gore, radio po nalogu svog vođe Zvicera, a Drecun, iako je bio deo njihove grupe, bio je žrtva njihove torture jer se od njega tražilo da da lažne izjave o određenim osobama koje su smetale klanu.

Tortura je, kako se navodi u žalbama, bila toliko strašna da je u jednom trenutku progutao žilet kako ne bi progovorio pred njima.

Drecun je, inače, blisko sarađivao sa Radovanom Mujovićem, "kavčaninom" koji je bio osuumnjičen za pokušaj ubistva Jovana Vukotića kod policijske stanice u Kotoru.

- Meni je lično tužiteljka Nataša Bošković ponudila 200.000 evra i pasoš ako optužim Filipa Bešovića, Filipa Kneževića i Gorana Rakočevića, za napad na novinarku Oliveru Lakić, što sam odbio - tvrdio je Drecun u podgoričkom Višem sudu tokom saslušanja na suđenju organizatorima kriminalne organizacije okrivljenim Radovanu Mujoviću i Vasiliju Rafailoviću i ostalim optuženima.

On je tada detaljno ispričao da je pretrpeo torturu od službenika Specijalnog policijskog tima koji su tražili da daje izjavu koja bi odgovarala tužiteljki. Dodao je da ne ostaje kod svog iskaza pred Specijalnim tužilaštvom, pojašnjavajući da je iskaz dao pod pritiskom i torturom policije koja je potrajala nekoliko časova.

- Mene su oteli, nisu me uhapsili, dok sam šetao Nikšićem sa Marinkom Rajkovićem. Policija nas je zaustavila i mi nismo imali dokumenta. Odveli su nas u CB Nikšić i rekli da sačekamo. Zatim je u prostoriju ušlo oko deset lica u civilu, sa fantomkama. Počeli su da nas biju, oborili su nas na pod i vezali. Zatim su nam stavili fantomke naopačke, da ne vidimo kuda nas vode. Nakon 40 minuta vožnje, izveli su nas iz kola. Tukli su nas, pržili po genitalijama elektrošokerima, davili zahvatom rukama, fantomku su mi natopili alkoholom i palili kako bi se gušio od isparavanja, tri puta sam gubio svest. To se sve dešavalo, koliko sam kroz fantomku primjetio u šumi nekoj. Trajalo je nekoliko sati. Čuo sam Rajkovića kako ječi od udaraca. Nakon toga su nas doveli u prostorije Citi mola. I tu je tortura nastavljena takođe par sati - tvrdio je Drecun.

Dodao je da nije mogao da prizna krivična dela koja su zahtevali od njega i da optuži Radovana Mujovića za neka krivična dela i Bešovića, Kneževića i Rakočevića za napad na Oliveru Lakić, jer kako je istakao, nije imao tih saznanja.

- U prostoriju gde su nastavili da me muče je bio inspektor Boris Anđušić. Ja sam bio vezan jednom rukom za radijator. Primetio sam u kanti za smeće limenku koka-kole. Jednom rukom sam je razvalio i odlomio komad. Progutao sam žilet jer u tom trenutku sam to video kao spas, da naudim sebi. Inspektor je to vidio i pozvao ostale. Tada su bez fantomki došli, neke bih mogao da prepoznam. Kada sam krenuo da krvarim na usta, tada su me odveli u KCCG - tvrdi Drecun.

Dodao je da se seća da se probudio i da je ugledao medicinske instrumente. Tada je kaže primetio i službenike specijalnog tima koji su nastavili da ga muče i da mu prete.

- Udarali su me po rani od operacije, šamarali su me, rekli su da se nisam spasio od njih. Tri puta sam vrištao od bola, od mučenja, doktoru nisu dozvolili da mi ukaže medicinsku pomoć, već su ga isterali iz sobe. Zatim je došla tužiteljka Nataša Bošković, ja sam zatražio da ostanem nasamo sa njom i ispričao sam joj šta sam doživio. Ona je rekla da ako ne kažem izjavu koja im odgovara, da će to biti ništa šta će mi se desiti. Rekla mi je ljigo. Kada je izašla opet je nastavljeno mučenje - tvrdi Drecun.

On je jučerašnjem suđenju kazao da nije više mogao da izdrži i da je pristao da potpiše pripremljenu izjavu.

- Dali su mi već pripremljenu izjavu, na papiru otkucanu, to je ta sudija koja je u spise predmeta. Imao sam sat vremena da je naučim. Zatim je došla tužiteljka Bošković. Doktor koji me je lečio je rekao da zbog mog lošeg zdravstvenog stanja ne može da im da saglasnost da me saslušaju. Oni su međutim to nabavili od drugog doktora koji mene nije lečio. Tukli su me po stopalima i šakama dok sam davao izjavu, nisam stigao sve da zapamtim, to sam shvatio kao opomenu kad zastanem - tvrdi okrivljeni Drecun.

O Drecunu se pisalo i dok je boravio u zatovru Spuž. Svojevremeno se pojavio snimak na kom se vidi kako je usesred zatvorskog dvorišta u Spužu, navodno, izbo makazama pripadnika suparničkog škaljarskog klana.

Naime, on je podigao makaze i njima napravio dve duboke rane Ranku Raduloviću 3. juna 2020. godine tokom šetnje u spuškom zatvoru, a u aprilu prošle godine procurio je snimak brutalnog napada.

Kako se vidi na snimku koji više nije dostupan javnosti, Drecun u jednom trenutku izlazi iz kolone i trčećim korakom izlazi kroz vrata tog kruga koja su bila otključana. U nastavku snimka sa kamere koja pokriva ovaj deo zatvorskog kruga vidi se Radulović sa još dva pritvorenika. Drecun protrčava pored ova dva lica, s leđa prilazi Raduloviću i više puta rukom u kojoj je bio predmet zamahuje u njegovom pravcu.Tada dolazi do sukoba između njih dvojice. Radulović u jednom trenutku pada na leđa, a Drecun i dalje nasrće na njega. Radulović se brani rukama i nogama, pokušavajući da ga odgurne od sebe. Potom se pojavljuju stražari, koji hvataju i odvode Drecuna.

U presretnutoj Skaj komunikaciji povodom ranjavanja Radulovića u Spužu, kako se sumnja, lice pod nadimkom Bengal je napisalo: "Izbosmo Ranka, kao krme", dok je, kako se sumnja, Radoje Zvicer, koji je na Skaju imao nadimak Born, odgovorio sa pitanjem: "Ko je?".

Bengal mu odgovara da je Radulovića ranio Bufalo, a Zvicer pita: "Hahahah, je li skvičao?".

Bengal: Jeste, brata mi, zgrada odzvanjala. U domestos bodež bio.

Born: Nije ragi ništa, dva uboda sa leđa, jedan ispod lopatice negde, a jedan oko bubrega, nije ništa vitalno povredio, ali je ušao na veliki krug skinuo katanac i došao na pola kruga i izbo ga niko nije reagovao ni komandiri ni njegovi iz sobe.

Born: E to je poniženje.

Bengal: Bio je bodež u mokraću i domestos dako se zarazi s****.



