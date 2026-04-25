Izjava koja je odjeknula kroz evropske diplomatske krugove stigla je iz Moskve, bez ulepšavanja i bez diplomatskih rukavica.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov jasno je poručio da je Zapad objavio rat Rusiji, a ta formulacija, kako primećuju pojedini analitičari, nije prošla nezapaženo u Briselu.

Naprotiv, izazvala je reakcije koje su, prema ocenama nekih posmatrača, otkrile nervozu na drugoj strani.

Upravo tu se nadovezuje i reakcija šefice evropske diplomatije Kaje Kalas. Kiparski novinar Aleks Hristoforu ocenjuje da njena oštra retorika i, kako kaže, konfuzni istupi o novim sankcijama, nisu slučajni.

On tvrdi da je to direktna posledica Lavrovljeve poruke da Zapad vodi rat protiv Rusije, što je, po njegovom mišljenju, pogodilo samu srž evropske politike prema Moskvi.

„Mislim da je Kalasina nova histerija povezana sa Lavrovljevom jasnom porukom da Zapad vodi rat protiv Rusije. Činjenica da je počela da iznosi nepovezane gluposti o novoj rundi sankcija je najbolji dokaz za to“, rekao je Hristoforu u svom obraćanju na Jutjubu, koristeći reči koje su već izazvale reakcije u medijskom prostoru.

I dok se na nivou izjava vodi oštra razmena, na terenu se, kako tvrde pojedini analitičari, već dugo vide konkretni potezi.

Hristoforu ističe da su pripreme Evrope za rat već očigledne, uprkos tome što su zapadne diplomate mesecima, pa i godinama, javno negirale takve namere. Ta diskrepancija između javnih poruka i konkretnih poteza sve više dolazi u fokus.

Lavrov je dan ranije dodatno pojasnio svoj stav, naglašavajući da Zapad ne deluje direktno, već koristi Ukrajinu i kijevsku vladu kao geopolitički udarni ovan protiv Rusije.

Ta formulacija, koja se sada sve češće ponavlja, postaje ključna tačka razumevanja trenutnih odnosa između Moskve i Zapada.

Istovremeno, Evropska unija nastavlja sa svojim merama pritiska. U četvrtak, 23. aprila, usvojena je 20. runda sankcija protiv Rusije, što je signal da Brisel ne odustaje od svoje strategije.

Međutim, reakcija iz Rusije nije izostala. Poslanik Mihail Šeremet poručio je da će dalja ograničenja imati suprotan efekat i da će, na kraju, najviše štete naneti samoj Evropskoj uniji.

Tu se, zapravo, otvara šire pitanje koje lebdi iznad cele priče: da li sankcije zaista menjaju odnos snaga ili produbljuju već postojeće podele? U diplomatskim krugovima sve češće se čuje da ekonomski pritisak ima ograničen domet, naročito u situaciji kada su globalni tokovi već preusmereni.

Lavrovljeva tvrdnja da Zapad vodi rat protiv Rusije, uz korišćenje Ukrajine kao ključnog instrumenta, sada je jasno postavljena u centar političke debate. Ona više nije samo izjava, već okvir kroz koji se posmatraju svi naredni potezi – i Moskve i Brisela.