Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za medije iz Francuske, gde se danas obratio na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici. Predsednik kaže da je razgovor bio odličan, kao i sastanci sa drugim zvaničnicima od Rumunije do Kazahstana.

"Dobri razgovori sa De Monbrijalom, drugim učesnicima iz rumunije i Kazahstana, ali ono što je važno da ovu konferenciju WPC dovedemo u Beograd, i da jednu od važnih sesija imamo već narednog marta. Važno je ono što je rekao gospodin Makron, da će biti sve više pitanja spoljnih poslova, odbrane i sigurnosti zajednički, ali da će se ići u drugim oblastima dalje od centralizacije", rekao je Vučić.

