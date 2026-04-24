Trogodišnje dete iz Podgorice podleglo je sinoć povredama zadobijenim u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 21 čas u Sutomoru, saznaje Barski portal.

Prema prvim nezvaničnim informacijama dete, rođeno 2022. godine, u jednom trenutku je istrčalo na magistralu nakon što se prilikom izlaska iz autobusa istrglo iz ruku svoje majke, nakon čega je došlo do tragičnog udara vozila. Nakon nesreće dete je hitno transportovano radi ukazivanja ljekarske pomoći, ali je, nažalost, podleglo teškim povredama.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na magistralnom putu Sutomore - Petrovac bio je blokiran.

Mesto na kojem se nesreća dogodila godinama važi za jednu od najopasnijih saobraćajnih tačaka u ovom delu primorja. Meštani su i ranije ukazivali da je reč o "crnoj tački", na kojoj je do sada zabeležen veliki broj udesa, povređenih i stradalih osoba. Očekuje se više zvaničnih informacija nakon okončanja istrage.

