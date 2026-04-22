Nije uvek lako prepoznati kada neko u našoj blizini ima loše namere. Često verujemo da su svi ljudi dobronamerni, pa zanemarimo signale koji jasno ukazuju na suprotno. Ipak, istina je da postoje osobe koje bez griže savesti varaju, manipulišu i nanose štetu drugima – emotivno, psihički ili čak materijalno.

Ukoliko na vreme uočite određene obrasce ponašanja, možete se zaštititi i distancirati od takvih ljudi. Evo na koje osobine treba obratiti pažnju:

1. Stvaraju haos i izvrću istinu

Ove osobe često unose pometnju gde god se pojave. Sklone su lažima, preuveličavanju i prikrivanju činjenica. Izbegavaju odgovornost i lako menjaju priču kako bi ispale žrtve ili opravdale svoje postupke.

2. Vešti su u obmani i lepim rečima

Na prvi pogled mogu delovati šarmantno i uverljivo, ali njihova dela retko prate izgovorene reči. Iza lepih priča često se krije praznina, bez želje za ličnim rastom ili promenom.

3. Imaju potrebu da kontrolišu druge

Ovakvi ljudi žele da dominiraju i nameću svoja pravila. Ne prihvataju kritiku, ne uvažavaju tuđe mišljenje i ponašaju se kao da su iznad svih moralnih normi.

4. Igraju na kartu tuđe dobrote

Često traže razumevanje, oproštaj i podršku, ali sami retko uzvraćaju istom merom. Manipulišu emocijama drugih kako bi dobili ono što žele, bez iskrene empatije prema tuđem bolu.

5. Ne osećaju krivicu niti kajanje

Jedan od najozbiljnijih znakova jeste odsustvo savesti. Ne priznaju greške, ne kaju se i često čak uživaju u svojim postupcima, skrivajući ih iza lažne slike o sebi.