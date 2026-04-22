Od ubijene braće Denisa (27) i Nezrina Hota (34), na društvenim mrežama od juče se neprestano opraštaju njihovi najbliži, prijatelj i poznanici koji nižu oproštajne poruke, fotografije i molitve.

Crnogorska policija uhapsila je Vehida Murića (25) iz Rožaja, osumnjičenog za trostruko ubistvo koje je se dogodilo juče u Podgorici.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je lociran i uhapšen u centru Rožaja nakon opsežne potrage i koordinirane akcije policijskih službi iz više regionalnih centara sigurnosti.

Zločin se dogodio u iznajmljenom stanu, gde su ubijena trojica muškaraca, među kojima je i Kenan M. (55), državljanin Srbije. Prema dosadašnjim informacijama, ubistvo je najverovatnije izvršeno hladnim oružjem.

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Danka Ivanović Đurić izjavila je da motiv zločina još uvek nije poznat, te da se intenzivno radi na njegovom utvrđivanju.

Tokom uviđaja prikupljeni su brojni dokazi, a na terenu su bili prisutni i forenzičari kao i sudski veštak medicinske struke. Iz policije navode da, prema trenutnim saznanjima, ovaj zločin nije povezan s obračunima kriminalnih klanova. Istraga je u toku, a nadležne institucije nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog teškog krivičnog dela.

Prema umrlicama objavljenim u Rožajama, sahrana Denisa i Nezrina Hota biće danas u 16:30 na groblju u Bukovici.

Na društvenim mrežama prijatelji se opraštaju emotivnim rečima od ubijene braće.

- Dan kada je Sandžak zavijen u crno. Danas su dva brata stradala od tuđe ruke. Iskušenje kakvo čovek ne poželi ni najvećem dušmaninu - pisalo je u jednoj objavi.

- U ime Alaha, sa tugom i sažaljenjem opraštamo se od naše braće i prijatelja Nezrin, Denis i Kenan. Molimo Alaha da im podari lep Dženet, a njihovim najmilijima snagu i sabur - navedeno je u objavi koju je podelio prijatelj trojice ubijenih muškaraca.

- Kakva tuga… kampovali smo zajedno godinama. Taj čovek nikada mrava ne bi zgazio! Miran, tih, pitom, zaljubljenik u prirodu, to je bio naš Keno - napisao je jedan od prijatelja ubijenog Kenana M. (55).

- Brate moj, nikome nisi zlo učinio, nikada nikome nisi vodu zamutio. Kakav čovek treba biti da digne ruku na vas? - pisalo je u porukama opraštanja.

BONUS VIDEO