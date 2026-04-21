Viši sud u Leskovcu osudio je troje okrivljenih zbog brutalnog prebijanja Miodraga Bojata (50) kog su 8. februara 2022. godine nasmrt pretukli na benzinskoj pumpi u Leskovcu. Krivima su proglašeni preduzetnica Biljana Zdravković (52) i njen sin Luka Košarac (25), kao i njegov prijatelj, Aleksandar Đurović (30).

Njih troje osuđeni su za krivično delo teške telesne povrede u saizvršilaštvu.



- Košarac i Đurović osuđeni su na po četiri godine zatvora, dok je Zdravkovićeva osuđena na dve godine. U izrečene kazne biće uračunato vreme provedeno u pritvoru - kaže izvor i dodaje da je protiv navedene presude dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu, u roku od petnaest dana od dana prijema presude.

Tragični događaj odigrao se 8. februara 2022. godine na platou benzinske pumpe u Ulici kralja Petra Prvog u Leskovcu.

Sukob je počeo najpre u kafiću u okviru benzinske pumpe, a zatim se nastavio napolju. Svedoci tvrde da je Miodrag u jednom trenutku bio uvučen u automobil, gde je takođe pretučen.

- Svađa među njima je izbila još dok su bili u kafiću pumpe, a sve je eksplodiralo kad su izašli napolje - ispričali su očevici ove tragedije.

Kako je utvrđeno, sukob je počeo kada se Zdravkovićeva obratila žrtvi rečima: "Ti bi mogao malo da skratiš jezik". Situacija je brzo eskalirala kada je Miodrag prišao vozilu u kojem su se nalazili optuženi. Ubrzo je došlo do fizičkog obračuna.

- Troje napadača izašlo je iz automobila i počelo da ga udara rukama i nogama po glavi i telu, dok se on povlačio pokušavajući da izbegne udarce - rečeno je u sudu.

Radnici pumpe odmah su pozvali policiju i Hitnu pomoć, ali povređeni muškarac je podlegao povredama.

Miodrag Bojat je, kako pričaju komšije, živeo mirno i povučeno. Poslednjih nekoliko godina nije radio, a pre toga je radio pri vojsci i kao taksista.

- Bio je skroman, nije važio za problematičnog - pričaju komšije.

Sud je utvrdio da je pretučeni muškarac zadobio brojne teške povrede, uključujući ozbiljna oštećenja srca izazvana stresom i fizičkim napadom. U obrazloženju presude navodi se da je kod oštećenog došlo do odumiranja dela srčanog mišića, što je na kraju dovelo do fatalnog ishoda.

Optuženi su, kako je zaključeno, bili svesni da svojim postupcima mogu ozbiljno da ugroze život žrtve i na to su pristali.

Inače, sumnjalo se da je motiv zločina zelenaški dug koji je ubijeni Miodrag navodno imao prema majci i sinu.

- Priča se da je ubijeni Miodrag uzeo pare na kamatu. Navodno, on se kockao, a nije imao primanja, živeo je od majčine penzije. Zbog toga je upao u taj problem. Da li je lično uzeo pare od Biljane i njenog sina ili od nekog njihovog, ne zna se. Sve su to samo priče koje su kružile gradom - rekao je ranije izvor blizak slučaju.

Sagovornik podseća da su uhapšeni već odranije poznati policiji i da imaju kriminalni dosije.

- I Biljana Zdravković poznata je u gradu po druženju sa žestokim momcima, ali niko nije verovao da može da učestvuje u jednoj ovakvoj tragediji. Nažalost, njen sin je još kao maloletnik bio krivično gonjen, kao i drugi uhapšeni mladić - navodi izvor i dodaje da se pronela priča da su posredi zelenaški dugovi.

