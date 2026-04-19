Španski premijer Pedro Sančez, u nedelju je pozvao Evropsku uniju da okonča Sporazum o pridruživanju sa Izraelom.

Tokom skupa u Andaluziji izjavio je da "vlada koja krši međunarodno pravo ili principe EU ne može biti njen partner". Španija će formalno predložiti raskid sporazuma na sastanku ministara spoljnih poslova EU u utorak u Luksemburgu.

Sančez se profilisao kao jedan od najglasnijih kritičara Izraela unutar EU. Optužio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za genocid u Gazi i osudio zajedničke američko-izraelske napade na Iran kao "ogromnu grešku".

Kritičari tvrde da kontinuirani izraelski napadi na Liban podrivaju mirovno rešenje u širem regionu. Tokom svog govora u Andaluziji, Sančez je pozvao na hitan prekid rata na Bliskom istoku, koji je doveo do naglog rasta globalnih cena nafte i masovnog raseljavanja stanovništva širom regiona.

Predlog zahteva jednoglasnu podršku svih 27 država članica EU

Ministri spoljnih poslova Španije, Irske i Slovenije optužili su Izrael za kršenje Sporazuma o pridruživanju sa EU u pismu upućenom visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaji Kalas, u subotu. Naveli su da odobravanje smrtne kazne od strane izraelskog parlamenta, kao i nasilne akcije izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, predstavljaju kršenje osnovnih ljudskih prava.

Međutim, malo je verovatno da će madridski predlog za okončanje sporazuma odmah uspeti, jer zahteva jednoglasnu podršku svih 27 država članica EU.

Ovoj inicijativi će se verovatno suprotstaviti grupa zemalja predvođena Nemačkom, koje su dosledno glasale protiv oštrijih mera. Predlog Evropske komisije iz septembra da se sankcionišu pojedini izraelski ministri i suspenduju delovi trgovinskog aspekta Sporazuma o pridruživanju nije uspeo da dobije većinu u Evropskom savetu.