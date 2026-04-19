Sinoć je u rijalitiju "Elita 9" došlo do neviđenog skandala i emotivnog sloma Maje Marinković, koja je nakon žestoke svađe briznula u plač, a pao je i definitivan raskid sa Asminom Durdžićem.

Rasprava je eskalirala kada su na površinu isplivali šokantni detalji iz njihovog odnosa. Maja ga je optužila da je iskorišćava, da nije iskren i odbrusila mu da više ne želi da ima intimne odnose sa njim, žaleći se da on ima psihički problem. Na to joj je on hladnokrvno odgovorio:

- Sa tobom sam raskinuo danas još.

Iako je Maja pretila rečima "uništiću te" i poručila mu da ga mrzi iz dna duše, on joj je uzvratio nazivajući je "ološem", "smećem" i "budalom".

U naletu histerije, Maja je otkrila da prolazi kroz pravi pakao i da pije lekove zbog njega.

Njen bivši partner nije imao previše saosećanja, te joj je brutalno poručio da ga ne zanima "luda baba u klimaksu" i da je njeno ponašanje sramotno.

- Zanimaš me, ali me ne zanima ta Maja koja hoda kao luda baba - bio je nemilosrdan.

"Fali mi komad mesa"

Da stvar bude gora, isplivali su detalji i jezivog fizičkog obračuna! On joj je pokazao povredu na uvetu i zgrozio sve prisutne

- Unutra vidiš da visi meso... Ovoliki sam komad mesa iščupao iz uha.

Maja se branila tvrdeći da je on prvi nasrnuo na nju i počupao joj kosu, što je on negirao.

- Nisam žrtva, ja sam nasilnik, ja sam monstrum - rekao je ironično Asmin.

