U bolnici u koju su nakon pucnjave ispred kladionice u Beogradu prevezeni ranjeni radnik obezbeđenja M. A. (20) i osumnjičeni napadač M. J. (44), došlo je do novog incidenta kada je, maloletni sin muškarca koji je pucao napravio haos.



Kako prenosi Telegraf, ranjeni radnik obezbeđenja bio je svestan i komunikativan po prijemu u bolnicu, gde je smešten na odeljenje reanimacije.

Istovremeno, policija je u zdravstvenu ustanovu dovela i M. J, kako bi mu bila ukazana pomoć zbog povreda koje je, kako se sumnja, zadobio tokom tuče nakon pucnjave.

Ubrzo po dolasku, u bolnici su se okupili članovi porodice i bliski ljudi obe strane, a zatim je došlo do incidenta.

Prema saznanjima, maloletni sin osumnjičenog M. J. pokušao je da uđe na odeljenje reanimacije gde je bio smešten ranjeni radnik kladionice, uprkos zabrani policije. Nakon rasprave sa policijskim službenicima, priveden je.

Podsetimo, do pucnjave je došlo nakon sukoba ispred kladionice, pošto radnici nisu dozvolili M. J. da uđe i uplati tiket, jer mu je ulazak u taj objekat ranije zabranjen, navodno zbog prethodnih incidenata.

Kako se sumnja, on se nakon kraćeg vremena vratio naoružan i otvorio vatru, ranivši radnika obezbeđenja.

Posle pucnjave došlo je i do fizičkog obračuna, tokom kojeg je osumnjičeni navodno pištoljem udario drugog radnika obezbeđenja u glavu.

Policija ga je ubrzo uhapsila, a kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a osumnjičenom se na teret stavljaju pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.