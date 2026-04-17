Veliki čovek i umetnik zadužio je našu kulturu za sva vremena, a važi za jednu od najomiljenijih ličnosti nakon Drugog svetskog rata.

Predrag Pepi Laković kao i njegov brat Dragan, obeležili su detinjstva i mladost brojnih generacija, a njihova prerana smrt veliki je gubitak za našu kulturu i društvo.

Ne postoji osoba u Srbiji i Jugoslaviji koja nije volela Predraga Pepija Lakovića, a njegov meda iz "Laku noć, deco" simbol je detinjstva svih mališana rođenih pre i posle 1989. godine, kada je snimljen ovaj serijal.

O njegovom životu i brojnim ulogama u pozorištu, na filmu i u serijama razgovaramo u novoj epizodi podkasta "Dosije 192".

Njegova smrt ražalostila je celu Srbiju i Jugoslaviju, a okolnosti njegovog odlaska nepoznati su i danas, 29 godina kasnije. Šta se dogodilo kobnog 9. septembra 1997. godine slavnom glumcu otkrivamo u novom razgovoru u našem podkastu.



Voditelji: Nemanja Gavrilov i Milan Đuričić

BONUS VIDEO