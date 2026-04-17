Jedna tiktokerka iz Meksika mislila je da je uporan kašalj samo prolazna reakcija na promenu vremena. Međutim, ispostavilo se da je uzrok mnogo ozbiljniji i gotovo nezamisliv – njen pirsing iz nosa završio je u plućima.

Neobična ispovest 26-godišnje Monike Dejanire Kabrere Barahas ubrzo je postala viralna na TikToku, gde je, prema navodima, prikupila čak 4,7 miliona pregleda.

Kašalj nije prestajao više od mesec dana

Kako je Monika objasnila u objavama, u početku nije ni primetila da joj nedostaje nakit, jer ima veliki broj pirsinga. Tek kada se pojavio hronični kašalj koji je trajao duže od mesec dana, odlučila je da ode kod lekara.

Prema pisanju medija, metalni deo nakita nalazio se svega 0,5 milimetara od aorte, što je situaciju učinilo dodatno opasnom.

Pretpostavlja da je pirsing udahnula u snu

Monika smatra da je do nezgode došlo tokom spavanja.

„Jedina teorija koju imam, a koju sam rekla i pulmologu, jeste da sam zaspala, da je kuglica otpala i da se to jednostavno dogodilo“, rekla je za Creatorzine.com.

„Ležala sam na leđima, nisam ništa primetila i tako sam napravila problem“, dodala je.

Rutinska intervencija pretvorila se u komplikovanu operaciju

Ono što je u početku trebalo da bude rutinsko vađenje stranog tela, koje bi trajalo oko 20 minuta, pretvorilo se u mnogo složeniji zahvat.

Tokom prvog pokušaja lekari nisu uspeli da uklone metalni deo, jer je već počeo da se „hvata“ za unutrašnje tkivo.

„Na kraju je trajalo sat i 20 minuta, ali nisu mogli da ga izvade jer se zakačio za moje telo“, navela je, prenosi Džem pres.

U strahu napisala oproštajno pismo

Zbog predstojeće invazivnije operacije i rizika od ozbiljnog krvarenja, Monika kaže da je bila spremna i na najgori ishod.

Noć pre zahvata napisala je oproštajno pismo svojim najbližima.

„Iskreno sam mislila: ‘Umreću’“, rekla je.

„To je užas koji nikome ne bih poželela“, dodala je.

Lekari šokirani položajem stranog tela

Prema njenim rečima, i hirurg je bio iznenađen koliko je metal bio blizu vitalnih organa. Navodno joj je rekao:

„Izgleda da Bog čuva svoja stvorenja.“

Monika veruje da bi, da je situacija prošla neprimećeno, posledice mogle biti kobne – uključujući kolaps pluća ili oštećenje velikih krvnih sudova.

Nakon svega donela odluku

Nakon traumatičnog iskustva, Monika je odlučila da više ne nosi septum pirsing.

„Volim pirsinge i mnogo sam volela svoj septum, ali posle ovoga ga više ne bih stavila“, poručila je.