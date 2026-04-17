Snažna eksplozija u Sremskoj Mitrovici probudila je noćas oko 3 sata građane u Graničarskoj ulici, u naselju Matija Huđi, ali i stanovnike šireg dela grada.

Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do eksplozije na automobilu marke "audi", pri čemu je vozilo oštećeno, a najviše je stradalo zadnje desno krilo.

Policija je odmah obavila uviđaj, a zasad nije poznato šta je izazvalo ovu snažnu detonaciju.

U eksploziji je pričinjena veća materijalna šteta, ali, srećom, nije bilo povređenih.

Istraga je u toku, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta koji je uznemirio građane.

Alo/Kurir

