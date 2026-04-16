Ovaj viralni DIY projekat za kratko vreme osvojio je društvene mreže jer omogućava da sami napravite dizajnerski komad nameštaja po znatno nižoj ceni.

Šta je „bubble“ stočić i zašto je toliko popularan?

„Bubble“ stočić je trendovski komad nameštaja koji se ističe svojim neobičnim, razigranim dizajnom koji podseća na moderne skulpture. Ovakvi stočići često koštaju i do 700 evra, što ih čini nedostupnim za mnoge.

Upravo zbog toga DIY varijante postaju sve popularnije među ljubiteljima uređenja enterijera.

Kako napraviti stočić od jeftinih materijala?

Umesto da kupi skup komad nameštaja, influenserka je odlučila da napravi sopstvenu verziju koristeći lako dostupne materijale:

vodovodne cevi

šperploča (drvene ploče)

plastične kuglice (poput onih iz dečjih bazena)

Cevi je spojila između dve ploče različitih veličina, a zatim je na njih zalepila plastične kuglice kako bi dobila prepoznatljiv „bubble“ efekat.

Dizajn koji izgleda kao skup komad nameštaja

Za završni izgled izabrala je modernu bordo nijansu, koja je trenutno veoma popularna u uređenju enterijera. Kako je istakla, konačan rezultat izgleda gotovo identično kao originalni stočić, ali je cena izrade višestruko manja.

Zašto je ovaj DIY projekat postao viralan?

Snimak izrade podeljen na društvenim mrežama brzo je postao hit, jer pokazuje kako se uz malo kreativnosti može napraviti moderan i upečatljiv komad nameštaja bez velikog budžeta.

Mnogi korisnici su inspirisani ovim primerom počeli da prave sopstvene verzije „bubble“ stočića, što je dodatno doprinelo popularnosti ovog trenda.

DIY nameštaj kao sve popularniji trend

Ovo nije prvi put da influenserka deli projekte ovog tipa. Na njenom profilu mogu se pronaći brojni DIY projekti za uređenje doma, uključujući stočiće, dekoracije i transformacije enterijera.

Ako tražite ideju za uređenje doma i želite moderan komad nameštaja po pristupačnoj ceni, „bubble“ stočić iz kućne radinosti može biti idealno rešenje. Ovaj DIY projekat pokazuje da uz malo truda i kreativnosti možete postići profesionalan izgled bez velikih ulaganja.