

Svet se i dalje seća stravične a istovremeno i blamantne situacije koja se dogodila prilikom hapšenja tinejdžera (19) iz Viskonsina! Entoni DŽ. Zingejl uhapšen je jer je jednoj devojci na privatnoj zabavi u toaletu pretio nožem kako bi imali odnose, a zatim je plakao kao beba prilikom hapšenja.Čak njegova fotografija iz policije postala je viralni hit širom sveta.

„Devetnaestogodišnji Entoni DŽ. Zingejl iz Viskonsina jecao je kao beba na svojoj policijskoj fotografiji - a i izgleda kao beba, presudio je sud javnog mnjenja“ pisali su 2016.godine mediji.

Zingejl je bio tada optužen za seksualni napad prvog stepena i nošenje skrivenog oružja tokom vikenda nakon što je optužen da je pretio da će poseći ženu na kućnoj zabavi ako ne bude imala seks sa njim.

Da stvar bude još tragičnija, reč je o zabavi koju su pravili ljudi koji se znaju čitav život, a svemu je prisustovala čak i majka optuženog.

- Ja lično ne mogu da verujem da bi neko ko bi navodno bio tako grub i zao plakao kao beba od nedelju dana nakon hapšenja! Kako sramotno, a opet izuzetno prikladno – kazao je jedan od novinara u nnekim od brojnih tekstova koji su izašli tada.

Suprug žrtve je prijavio Enotonija policiji, rekao je da je pomenuti tinejdžer pokušao da napastvuje njegovu ženu. Entoni je nožem pretio ženi kako bi imala odnos sa njim.

Kada je policija stigla, Zingejl je odmah stavio ruke iza leđa da bi bio uhapšen, navodi se u izveštaju. Rekao je policiji da je pio i da je bio maloletan. Muškarčeva žena je rekla da je bila u kupatilu kada je Zingejl ušao držeći nož. Bio je potpuno go od struka nadole, rekla je žena. Rekla je da joj je prislonio nož na vrat i pretio da će je poseći ako ne bude imala seks sa njim. Žena je rekla policiji da je uspela da mu pobegne rekavši da mogu da idu u spavaću sobu, a zatim je vrisnula i pozvala u pomoć. U Zingejlovoj verziji onoga što se dogodilo, rekao je da je zaista "morao u kupatilo, ali da mu je bilo neprijatno što je tamo bila i žena". Rekao je da je, kada je spustio pantalone, žena zgrabila nož koji je poneo sa sobom u kupatilo. Nije trebalo dugo da Zingejlova plačljiva fotografija dospe u internet.

„Ovaj tinejdžer koji jeca na svojoj fotografiji plače velike slane krokodilske suze nakon što je uhapšen zbog pokušaja silovanja.“

Mediji su pisali da mu preti 40 godina robije, međutin, američki s emediji posle toga nisu oglašavali kako je završio ovaj slučaj.

