Sukob između učesnika rijalitija Elita 9 Stanije Dobrojević i Uroša Stanića izazvao je pravu buru na društvenim mrežama, nakon što se pojavio snimak incidenta koji nije prikazan u televizijskom programu.

Video, objavljen na Instagram stranici koja prati rijaliti dešavanjima, dodatno je podgrejao reakcije javnosti i pokrenuo lavinu komentara.

Prema snimku koji kruži internetom, verbalna rasprava među cimerima brzo je eskalirala u fizički obračun.

Stanija je, kako se vidi, u jednom trenutku nasrnula na Uroša i počela da ga udara rukama.

Situacija je postajala sve dramatičnija kada je on pao na pod, nakon čega je starleta nastavila da ga šutira, i to više puta u predelu glave.

Tokom celog incidenta Uroš je zapomagao i dozivao pomoć, dok su ostali ukućani pokušavali da shvate šta se dešava i da reaguju.

Ubrzo su pojedini zadrugari uspeli da ih razdvoje, a napeta atmosfera nije jenjavala ni nakon prekida sukoba.

Nedugo zatim, u kuću Odabranih ušlo je i obezbeđenje koje je reagovalo kako bi sprečilo dalju eskalaciju i smirilo situaciju.