Sukob između učesnika rijalitija Elita 9 Stanije Dobrojević i Uroša Stanića izazvao je pravu buru na društvenim mrežama, nakon što se pojavio snimak incidenta koji nije prikazan u televizijskom programu.

Video, objavljen na Instagram stranici koja prati rijaliti dešavanjima, dodatno je podgrejao reakcije javnosti i pokrenuo lavinu komentara.

Prema snimku koji kruži internetom, verbalna rasprava među cimerima brzo je eskalirala u fizički obračun.

Stanija je, kako se vidi, u jednom trenutku nasrnula na Uroša i počela da ga udara rukama.

Situacija je postajala sve dramatičnija kada je on pao na pod, nakon čega je starleta nastavila da ga šutira, i to više puta u predelu glave.

Tokom celog incidenta Uroš je zapomagao i dozivao pomoć, dok su ostali ukućani pokušavali da shvate šta se dešava i da reaguju.

Ubrzo su pojedini zadrugari uspeli da ih razdvoje, a napeta atmosfera nije jenjavala ni nakon prekida sukoba.

Nedugo zatim, u kuću Odabranih ušlo je i obezbeđenje koje je reagovalo kako bi sprečilo dalju eskalaciju i smirilo situaciju. 

Gledaoci zahtevaju diskvalifikaciju Stanije Dobrojević

U komentarima koji se nižu ispod snimka, mnogi gledaoci poručuju da Stanija Dobrojević zaslužuje momentalnu diskvalifikaciju, navodeći da je prekršeno najstrože pravilo rijalitija. zabrana fizičkog kontakta među učesnicima.

Posebno ističu da snimak jasno prikazuje brutalnost njenih udaraca, zbog čega zahtevaju hitnu reakciju produkcije i sankcije koje su u ovakvim situacijama ranije primenjivane.

-"Ovo je za momentalnu diskvalifikaciju", "Jezivo, kako ga udara nogom u glavu", "Ne volim Uroša, ali podhitno treba da je izbace", "Kako ga krvnički udara u glavu" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.