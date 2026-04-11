Uoči Vaskrsa na društvenim mrežama oglasila se Marta M, majka stradalog Dušana M. koji je poginuo pre skoro sedam godina kod Sremske Mitrovice, a suđenje za njegovu smrt još uvek čeka epilog.

Dušan M. (18), poginuo je u saobraćajnoj nesreći 9. juna 2019. godine kada je na njega naleteo automobil marke BMW. Automobilom je upravljao njegov vršnjak, a majka stradalog mladića još uvek čeka da se podigne optužnica protiv osumnjičenog.

- Dušo moja, ide nam najsrećniji praznik u godini, Vaskrs... Kada je Isus Hristos vaskrsao na radost svih nas. Verujem da se gore na nebu radujete, anđeli nebeski. I ja se, Dušane, psihički pripremam za taj dan. Treba biti jak tog dana jer seka je zvrk i voli sve... Mama će je srediti, biće lepa kao i ti kad se sređuješ, Stefi će biti uz nju i radovaće se tom danu i sve što on nosi... Tata i ja ćemo se prvo posvetiti tebi, sve najlepše ćemo ti doneti... Onda ćemo se transformisati u srećne ljude i roditelje kako bi ostatak dana svi bili dobro i kako bi bili srećni, najviše tvoj brat i sestra....To će biti sedmi Uskrs bez tebe. Moja jedna jedina želja je pravda za tebe, tvoje nevine godine, odsustvo od nas. Volimo te jednako i ravnopravno... I dalje su u hodniku uredno složene tvoje patike i jakna okačena o čiviluk. Volimo te sine! 09.06.2019. - 09.04.2026. - pisalo je u emotivnoj objavi koju je podelila Marta.

Ona se sinu obratila kroz još jednu objavu u kojoj je istakla koliko je april poseban mesec za njihovu porodicu, i koliko im stradali mladić nedostaje tokom praznika.

- Dušane moj, više ne brojim vreme bez tebe. Proleće bez tebe, sve je tu bez tebe... I rođendan će doći bez tebe. Pun april tebe, a tebe, Dušo moj, nigde, sem u našim srcima i očima. Malo je reći da te volim, malo je to za tebe - napisala je Marta.

Marta M. je u ranijem razgovoru istakla da mladić koji je upravljao BMW-om nikada nije bio u pritvoru, kao i da je izjavu dao dva dana nakon nesreće. Ona tvrdi da mu nikada nije izvađena krv, kao i da nije testiran na drogu i alkohol.

Kako je tada rekla, godinama je prikupljala razne dokaze kako bi ovaj slučaj dobio epilog i jedina želja joj je da tužilaštvo podigne optužnicu.

- To sam dužna mom Dušanu. Bilo je mnogo propusta dok je slučaj bio kod prvog tužioca. Ponizili su nas veštačenjem u kojem je pisalo da je vozilo išlo brzinom od 57 kilometara na čas. To je nemoguće. On je Dušana bukvalno izuo iz patika, nije imao šanse da preživi. Naknadnim veštačenjem je dokazano da je BMW išao minimum 72 kilometra na sat, a medicinsko veštačenje povreda pokazuje da se kretao možda čak i 90 na sat. Videćemo šta će pisati u optužnici na kraju - kaže Marta.

Marta navodi da ju je novi tužilac "prijatno iznenadio", kao i da je sa prethodnim imala konflikt zbog veštačenja vozača.

Alo/Blic

