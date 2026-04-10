Društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama od devojčice M. R. (16), učenice srednje škole u Novom Pazaru, koja je danas poginula dok je sa drugaricom vozila trotinet.

Njeni drugari opraštaju se od nje uz fotografije i dirljive poruke, navodeći da će je pamtiti kao nasmejanu, vedru i dobru drugaricu, omiljenu u društvu.

U brojnim objavama ističe se da je bila osoba koja je plenila dobrotom i pozitivnom energijom, uvek spremna da pomogne i pruži podršku drugima.

Na profilima njenih prijatelja smenjuju se poruke tuge i neverice, uz fotografije koje čuvaju uspomene na zajedničke trenutke.

Zbog ovog događaja uhapšena je S. M. (24), koja je upravljala putničkim vozilom koje je udario u trotinet na kojem su se nalazile devojčice.

Ona je, prema dostupnim informacijama, lišena slobode po nalogu nadležnih organa, a dalji postupak vodi nadležno tužilaštvo.

Podsetimo, do teške saobraćajne nesreće došlo je u blizini Banjske petlje, kada su se sudarili električni trotinet na kojem su se nalazile dve devojčice i automobil "folksvagen golf", kojim je upravljala S. M. (24).

Obe devojčice zadobile su povrede, a M. R (15) je preminula na putu do bolnice.

Alo/Informer

BONUS VIDEO