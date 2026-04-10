U kragujevačkom naselju Bresnica danas popodne došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je udaren pešak.

Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila neophodnu medicinsku pomoć.

Kako se može videti na fotografiji sa lica mesta, pešak leži na asfaltu dok mu lekarska ekipa ukazuje pomoć, a pored se nalazi automobil "opel" za koji se pretpostavlja da je udario čoveka.

Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu povreda.

Apeluje se na sve vozače i pešake da budu maksimalno oprezni, posebno u naseljenim delovima grada.

