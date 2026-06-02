Najmanje 9 ljudi je poginulo u noćašnjim napadima širom Ukrajine.

Ruska vojska je i juče nastavila udare širom Ukrajine, uključujući Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, a povređeno je više od deset osoba. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju.

Vladimir Putin održao je sastanak posvećen istrazi napada na koledž u Starobeljsku i poručio je da je reč o krvavom zločinu, i naglasio da će svi odgovorni biti identifikovani i kažnjeni, uz ocenu da je kazna za počinioce neizbežna.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je od januara do maja ukrajinska vojska pogodila 15 ruskih rafinerija, što je, kako tvrdi, izazvalo krizu na ruskom tržištu goriva i dovelo do značajnog pada kapaciteta prerade nafte.

Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov najavio je novu razmenu ratnih zarobljenika i ocenio da postoje znaci mogućeg završetka rata pre zime, uz napomenu da ishod zavisi od pregovora.

U međuvremenu, Rusija je privremeno zabranila izvoz avionskog kerozina do kraja novembra, dok Moskva i Ankara nastavljaju pregovore o gasnim sporazumima. Kijev je, sa druge strane, dogovorio dugoročne isporuke tečnog gasa preko terminala u Litvaniji.

Moskva: Masovni noćni udari su odgovor na terorističke napade Kijeva



Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su tokom noći, kao odgovor na terorističke napade Kijeva, ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije.

"Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije pokrenule su masovni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa iz vazduha, sa kopna i sa mora, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i bespilotne letelice, na preduzeća odbrambene industrije", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Ministarsvo odbrane dodalo je da je udar oštetio i objekte za gorivo i transportnu infrastrukturu koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i vojne aerodrome.

Zbog napada dronom izbio požar u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji



U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju izbio je požar usled napada dronom, saopštila je danas regionalna operativna grupa.

"Požar je izbio u Iljskoj rafineriji nafte zbog napada dronom. Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo žrtava", navedeno je u saopštenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja objavljenom na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, hitne i specijalne službe rade na licu mesta.

Masovni ruski napad na Kijev, devet osoba poginulo, 51 povređena

Najmanje devet ljudi je poginulo, a desetine su povređene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u gradu pogođene dve visoke stambene zgrade i da postoji bojazan da su ljudi zarobljeni ispod ruševina.

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povređena osoba, uključujući troje dece. Lekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mesta i ambulantno", rekao je Kličko u objavi na Telegramu.

Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na prestonicu, zabeležena je šteta u različitim delovima grada".

Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.