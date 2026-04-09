Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće 14. aprila 117,3765 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas (četvrtak, 9. april), objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u četvrtak jači je za 0,1 odsto i iznosi 100,4678 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, a od početka godine za 2,6 odsto, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,5 odsto.