Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da je Kina najavila snažnu podršku učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i naveo da će svojim paviljonom i posetama delegacija na visokom nivou tokom te izložbe Kina pokazati koliko joj je stalo do Srbije.

''Predsednik vlade je rekao da će oni i sa svojim delegacijama na visokom nivou, ali i sa paviljonom i sa svim drugim pokazati koliko im je stalo do Srbije. Već su nam ukazali na to, iako smo se mi trudili da na svaki sajam i na sve gde smo pozvani u Kini, učestvujemo'', rekao je Vučić novinarima u Pekingu posle razgovora sa premijerom NR Kine Li Đijangom i predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom.

Vučić je rekao da Srbija neće propuštati regionalne ni lokalne samite i sajmove širom Kine, jer je, kako je rekao, cilj da da se dobro etablira u svakom delu ove te zemlje i da bude prisutna kako bi privlačili ne samo kineske investicije, već i da bi svoju robu ponudila na kineskom tržištu.

''Jer nas ovde zaista neverovatno i cene i vole. Retke su zemlje koje vode danas suverenu i nezavisnu politiku, i zato nas ljudi ovde toliko poštuju'', rekao je Vučić.

Vučić: Neverovatno je kakvu nam čast ukazuju

Dodao je da nigde na svetu nije video da je Srbija privukla toliku pažnju i naveo da su poseti delegacije Srbije dali veći značaj nego premijeru Pakistana.

''Mi nismo za porediti. Pakistan danas ima više od 30 puta više stanovnika i više od 30 puta više stanovnika od Srbije. Blizu su im, bliski su im. Neverovatno je koliku smo pažnju dobili, neverovatno je kakvu nam čast ukazuju. Razgovarali su sa nama u potpunosti kao sa najboljim prijateljima'', rekao je Vučić.

Naveo je da Srbija ima velike ideje i nade i da se uskoro očekuje izgradnja fabrike transformatora i da se u potpunosti proizvode transformatori od 10 kV do 400 kV na teritoriji Srbije.

''Time jačamo i skraćujemo rokove za sve trafostanice, za visoki napon, za sve što je potrebno, i za EMS i za EDS, dakle u Srbiji. I to vam ne govorim samo o našim potrebama, mi ćemo to dalje da izvozimo. Razgovaramo o raznim drugim stvarima, oko vojske i oko unapređenja naše saradnje i transfera tehnologije, ali i vojnotehničke saradnje između Srbije i Kine. To je nešto što sam posebno pomenuo u razgovoru sa Đijangom'', rekao je Vučić.

Naveo je da sa kineskim premijerom razgovarao i o turizmu i avioprevozu navodeći da Er Srbija ima tri aviolinije do Kine, kao i da kineske kompanije imaju letove, ali da se ta oblast može dodatno da razvije.

Vučić je rekao da je prošle godine Srbiju posetilo 184. 000 kineskih turista i da su bili na drugom mestu u Srbiji.

''Mislim da možemo da postavimo cilj ne 500. 000, već milion kineskih turista. To je strašan posao za naše hotelijere, ugostitelje, za sve ljude koji rade u Beogradu, ali i širom Srbije. Kineski turisti žele da upoznaju i naše planine, naše banje i druge gradove, Novi Sad, i Niš, i Kragujevac, i zato je važno da ih privlačimo što je moguće više'', rekao je Vučić.

Naveo je da se Đijangom razgovarao i o saradnji i međusobnoj podršci u okviru multilateralnih institucija, pre svega Ujedinjenih nacija, kao i o politici Kine i politici Srbije po pitanju Tajvana i Kosova i Metohije.

Dodao je da su razgovarali i o automobilskoj industriji i ograničenju da na teritoriji zemlje mora da bude proizvedeno između 55 i 70 odsto delova.

''Zato nam je važno da dobijemo što je moguće više kroz fabrike delova, da bismo mogli na kraju, kada dođe neki od kineskih proizvođača, da nemamo tu vrstu zabrane izvoza na teritoriju EU, zato što nije više od 55 odsto delova sa teritorije Srbije'', rekao je Vučić.

