Sudska policija je uhapsila D.Ć. iz Banjaluke koji je osuđen na dve godine zatvora, rečeno je iz Sudske policije Republike Srpske.

-Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banja Luka su danas, 9. aprila 2026. godine, lišili slobode D.Ć. iz Banjaluke. Navedeno lice je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od dve godine zbog počinjenog krivičnog dela prevara u privrednom poslovanju - navode iz Sudske policije.

Kako ATV saznaje uhapšen je Dalibor Ćulibrk.

Nakon lišenja slobode, lice je sprovedeno u Kazneno-popravni zavod Banja Luka, navode iz policije.

