Kako Borba nezvanično saznaje, rekonstrukcija Vlade Milojka Spajića očekuje se polovinom aprila.

To je Borbi nezvanično saopšteno iz više stranaka koje tvore parlamentarnu većinu.

Podsetimo, po pisanjima medija, sadašnji poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović biće ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa Skupštinom. On će na toj poziciji zameniti dosadašnjeg ministra Milutina Butorovića (Pokret Evropa sad).

Iz redova stranke Andrije Mandića će doći i ministar saobraćaja, a to će biti sadašnji direktor podgoričkih Puteva i šef podgoričkog opštinskog odbora ove partije Radoš Zečević.

Pored toga, na toj sednici će doći i do imenovanja ministra iz redova Socijalističke narodne partije (SNP). SNP je na Glavnom odboru odlučila da će kandidovati Zorana Jojića za ministra sporta i mladih.

Podsetimo, do ovih kadrovskih promena u Vladi Crne Gore dolazi nakon političkih turbulencija koje su se dogodile prošle godine.

Demokratska narodna partija (DNP) je izašla iz Vlade Crne Gore, a samim tim su i njihovi funkcioneri u Vladi Crne Gore podnijeli ostavke na te funkcije. Ministarka saobraćaja je tada bila Maja Vukićević, a potpredsednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj bio je Milun Zogović.

Ranije političke turbulencije dogodile su se unutar SNP-a, što je dovelo do toga da njihov dotadašnji kandidat Dragoslav Šćekić napusti stranku, a kako je njegov resor pripao kvoti SNP-a, on je razrešen dužnosti.

Šćekić je kasnije formirao Pokret narodnog poverenja, koji je „povukao“ i dio funkcionera Socijalističke narodne partije.

Bonus video: