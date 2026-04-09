



U Višem sudu u Beogradu danas je ispitivanjem oštećenih nastavljeno suđenje odgovornim licima Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u Barajevu, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar u kom je život izgubilo 11 korisnika.

U sudnici je danas saslušano osam predstavnika porodica oštećenih, koji su ostali pri svojim iskazima iz tužilaštva, ali su odgovarali na pitanja punomoćnika oštećenih, suda i odbrane.

Pitanja su se uglavnom odnosila na sklapanje ugovora o boravku u Domu, da li je bilo dozvoljeno pušenje i gde, kao i opšte stanje u Domu.





Ružica Mićić čiji brat je nastradao u požaru, je između ostalog ispričala da je poslednju put kada je bila u Domu da odnese novac tamo bio i Miloš Ivanović, koji je inače u svojoj odbrani tvrdio da nije obavljao poslove odgovornog lica u Domu, već je radio na održavanju dvorišta i ponekad dežurao noću.

Oštećeni Dejan Ivanković je na pitanje o pušenju u Domu, rekao da je video da su korisnici pušili unutra.





Snežana Petronijević, čiji je otac nastradao, je navela da je ugovor sklopila sa Milošem Ivanovićem, i taj ugovor je njen punomoćnik danas dostavio sudu, dok optuženi Miloš Ivanović nije želeo da se izjasni da li je to njegov potpis na ugovoru.





Dragana Gajić, čiji otac je takođe nastradao u požaru, je ispričala da je ona upozorila negovateljice da je njen otac imao Parkinsonovu bolest i da ne sme da konzumira cigarete bez nadzora, kako ne bi povredio sebe ili nekog drugog korisnika.





Govoreći o pušenju u Domu, Gajić je rekla da je njen otac pušio, kao i da je, kada je on ostao bez cigareta jednom prilikom, saznala da je jedna žena u Domu pravila cigarete i prodavala ih.

Ćerka nastradle u požaru, Slavica Savatić je navela da se poslednji put čula sa majkom noć uoči požara, jer je tad komunicirala sa Milošem Ivanovićem a njena majka je bila pored njega.

Majka joj je tada, kako je prenela, rekla da ako izađe sutra iz Doma više se neće vraćati, jer je narednog dana trebalo da idu na slavu zajedno.





Savatić je precizirala da je sve u Domu bilo u redu do avgusta 2024. godine, nakon čega je bilo previše korisnika, prema njenim rečima, pojavile su se bube i dešavalo se da korisnici ne budu po 15 dana okupani.



Pored ovih oštećenih ispitano je još troje.



Na kraju suđenja je punomoćnik oštećenih predložio sudu da se uradi grafološko veštačenje potpisa optuženog Miloša Ivanovića, kako bi se utvrdilo da je njegov potpis na ugovoru.



Odbrana je predložila sudu da ukine pritvor Milošu Ivanoviću, ali je sud taj predlog odbio i zakazao naredni suđenje za 29. maj, za kada su pozvani oštećeni i svedoci.



Ivanovići su optuženi za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu.



Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne meru bezbednosti - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.



Sumnja se da oni nisu postupili po propisima i zakonima čega su izazvali opasnost za život i telo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spreče.



Tog dana je pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović, koji nije ni stručni radnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara, kada je u sobi u potkrovlju, u kojoj je boravio korisnik doma M.D. došlo do požara, zbog žara cigarete ili upaljača.



Požar je zahvatio unutrašnjost ove ustanove, u kojoj nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara.

Od posledica požara je preminulo 11 osoba.

