Ukupno je dostupno 40.000 voznih karata.

Karte se dele do 22. aprila.

Mladi ljudi rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. mogu se prijaviti popunjavanjem kviza sa pet pitanja o EU i jednim dodatnim pitanjem na Evropskom omladinskom portalu. Komisija će ponuditi putne karte kandidatima nakon njihovog rangiranja, do ograničenja raspoloživih karata.

Poziv je otvoren za kandidate iz Evropske unije i zemalja povezanih sa programom Erazmus+, uključujući Island, Lihtenštajn, Severnu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

Vlasnici karata mogu sami planirati rute ili se inspirisati predloženim rutama. Pobednici će moći da se ukrcaju u voz do 30 dana između 1. jula 2026. i 30. septembra 2027.

Pored putne karte, učesnici će dobiti karticu sa popustom sa desetinama hiljada popusta na javni prevoz, kulturu, smeštaj, hranu, sport i druge usluge u zemljama koje ispunjavaju uslove. Takođe mogu pristupiti informativnim sastancima pre polaska na kojima će moći da upoznaju druge putnike.

DiscoverEU pruža dodatnu podršku učesnicima sa invaliditetom, zdravstvenim problemima ili iz nižih socio-ekonomskih sredina. To može uključivati mogućnost putovanja sa pratiocima ili pristup dodatnom finansiranju putem DiscoverEU akcije za inkluziju.

Iako DiscoverEU podstiče održivo putovanje železnicom, posebni aranžmani su dostupni za mlade ljude sa ostrva, najudaljenijih regiona, prekomorskih zemalja i teritorija i udaljenih područja.