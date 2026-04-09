Britanska turistkinja upozorila je druge putnike nakon što je u Tajlandu kažnjena sa 1.146 evra zbog korišćenja elektronske cigarete, odnosno vejpa. On ističe da neinformisani turisti mogu dobiti i do deset godina zatvora za isti prekršaj.

Sara Grin (43) iz Eseksa nedavno je bila na odmoru u Tajlandu sa porodicom kada je kažnjena sa 1.000 funti zbog korišćenja vejpa. Bila je na plaži Kamala na Phuketu sa svojim partnerom i troje tinejdžera. Izjavila je da je videla mnogo ljudi kako koriste elektronske cigarete na plaži, a neki su ih čak i prodavali, zbog čega je mislila da je to dozvoljeno.

„Bili smo u potpunom šoku i panici“

„Sedeli smo, opuštali se na suncu i koristili vejp kada nam je iznenada prišla policija i rekla: „Dajte mi ga odmah“, i naredila nam da idemo sa njima. Bili smo u potpunom šoku i panici“.

Objasnila je da su ih odveli u malu policijsku stanicu iza plaže, gde su uveli njenog partnera unutra i rekli njoj i deci da čekaju napolju. Policajac joj je potom rekao da će „obojica ići na sud ujutru“, što ju je, kaže, jako uplašilo.

„Posle oko dvadeset minuta, partner je izašao i rekao da moramo da idemo do bankomata jer žele da platimo. Policija nam je rekla da svako od nas mora da plati po 40.000 tajlandskih bata, što je nešto manje od 1.000 funti. Upozorili su nas da ako se to ponovi, neće moći da nam pomognu“, dodala je.

Sara tvrdi da je lokalna policija deo krivice prebacila na meštane na plaži, rekavši da su „trebali da upozore turiste“.

„Bilo je to zaista strašno iskustvo, posebno zato što su deca bila sa nama, a mi nismo ništa znali o ovome. Definitivno mislim da više ljudi treba da zna o ovome“, rekla je. „Nije bilo nikakvih znakova na mestu gde smo se nalazili, a ni turistička agencija nas nije unapred upozorila, zbog čega smo bili u takvom šoku.“

Dodatno ih je zbunilo ono što su videli na aerodromu.

„Vejpove smo poneli sa sobom, nismo ih tamo kupili. Kada smo leteli iz Bangkoka za Phuket, primetili smo na aerodromu znakove koji ukazuju da se vejpovi mogu nositi samo u ručnom prtljagu, a ne u registrovanom, što je celu situaciju učinilo još zbunjujućom“, rekla je. Dodala je da su im postavljali „brojna lična pitanja o našim poslovima, pa čak i o tome koliko zarađujemo, što nam se činilo prilično nametljivim“.

Nakon njene objave mnogi su ostavili komentare i poručili da je zbog nepoznavanja lokalnih zakona mogla da ode u zatvor i da je, ipak, sve dobro prošlo.

Inače, kada je zakon na Tajlandu u pitanju, navodi se:

„„Pušenje u javnosti je nezakonito, a kazna je do 5.000 tajlandskih bata. Elektronske cigarete su ilegalne. Možete biti kažnjeni novčanom kaznom ili zatvorom zbog njihovog nošenja ili korišćenja“, prenosi Mirror.