Zoran Ćirjaković, novinar i publicista govorio je u Ćirilici o lažnoj eliti i studentima blokaderima, kao i njihovom kandidatu, poličaru Đokiću.

-Đokić će, čini mi se, biti ta figura, kandidat bezimenih, poluimenovanih i histeričnih selebritija na izborima koji će se održati možda sledeće zime, a možda i ranije - poručio je Zoran Ćirjaković.

Osim toga, Ćirjaković se osvrnuo i na medijsko predstavljanje Vladana Đokića, za kojeg kaže da je u određenim krugovima prikazan gotovo kao simbol autoriteta.

Prema njegovim rečima, blokaderski mediji su Đokića, nakon njegovog pojavljivanja na balkonu Rektorata, predstavili gotovo kao "papu", što je izazvalo dodatne reakcije u javnosti. Taj događaj desio se u trenutku kada su pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušli u zgradu Rektorata u okviru istrage povodom smrti studentkinje koja je stradala padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta.