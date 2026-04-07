Državljanka Srbije, Zoja O. (38) pronađena je mrtva. Za ubistvo je osumnjičen njen muž (47), sa kojim već duže vreme ne živi zajedno.

Majka četvoro dece je zadobila teške povrede – pored povreda glave, istraga ukazuju da je žena imala i ubodne i prostrelne rane. Policija je navodno pronašla i tragove vučenja u bašti.

Ubistvo je izvršeno šrafcigerom i pištoljem kalibra devet milimetara. Istraga je pokazala da je nesrećnoj ženi zadato više uboda šrafcigerom posle čega je u nju ispaljeno više hitaca.

Glavni osumnjičeni je brzo identifikovan i uhapšen. On je suprug žrtve, od koga je žena navodno bila razdvojena. On je sada u pritvoru.

Poznato je da je par imao istoriju sukoba. Muškarca je policija već ispitivala o zločinu – nakon što je u početku negirao, na kraju je priznao.

- Osumnjičeni je uhapšen, naložena je obdukcija i podnet je zahtev za pritvor - rekao je za Erih Habic, portparol javnog tužilaštva Vr Nojštata.

"Mrzim je", navodno je rekao osumnjičeni tokom ispitivanja, priznajući zločin. Poznanici kažu da očigledno nije mogao da se nosi sa razdvajanjem od supruge i navodno je ubio ženu u napadu besa.

- Sumnja se da je žena trpela jezivo porodično nasilje koje se na kraju završilo tragično kada je sinoć pronađena mrtva u dvorištu porodične kuće u mestu Sos u Donjoj Austriji - pišu austrijski mediji.

(Heute)

