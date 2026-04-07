Horor za praznik! Državljanku Srbije (38), poreklom sa Kosova i Metohije, usmrtio je muž (47) tako što ju je izbo šrafcigerom, a zatim je navodno dokrajčio pucnjima iz pištolja. Njih dvoje su neko vreme živeli odvojeno, a povod zločina je najverovatnije to što je želela razvod od njega!

Kako saznajemo, užasan zločin dogodio se u nedelju oko 18.30 sati, u gradu Sosu u Donjoj Austriji, za katolički Uskrs. Dok je ceo grad praznovao, u jednom dvorištu se događao pravi horor. Policija je zatekla telo žene, koja je poreklom iz južne srpske pokrajine, u bašti dvorišta, a prema svim dokazima, ubio ju je njen muž od kojeg je neko vreme živela razdvojeno. Motiv su najverovatnije narušeni porodični odnosi.

Prema pisanju austrijskih medija, žena je tražila od njega razvod jer je mesecima ranije trpela nasilje. Kako se navodi, on nije mogao da se pomiri sa razvodom i nije hteo da je ostavi na miru.

- Sumnja se da je žena trpela jezivo porodično nasilje koje se na kraju završilo tragično kada je u večernjim satima pronađena mrtva u dvorištu u bašti porodične kuće, u mestu Sos. Inače, bili su u procesu razvoda, a sa tom odlukom očigledno osumnjičeni nije mogao da se pomiri. Odnosi između supružnika bili su ozbiljno narušeni, često su se svađali, te istražitelji motiv traže u tome, međutim, zasad nije zvanično potvrđeno šta je dovelo do užasa - navode izvori za austrijske medije.

Kako dodaje austrijski portal „Hojte“, lisice su stavljene suprugu, kojem je određen pritvor, a njegove izjave su bile dosta kontradiktorne.

- Na mestu zločina pronađen je pištolj kalibra devet milimetara, za koji se sumnja da je korišćen u ubistvu. Nesrećna žena je imala i rane od uboda šrafcigerom, međutim, predmet još uvek nije pronađen. Osumnjičeni je saslušan, ali nije se mnogo saznalo tom prilikom, s obzirom na to da mu se priče nisu poklapale. Ipak, tužilac je naložio obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i sve okolnosti ubistva - navodi izvor za austrijski „Hojte“.

Austrijski list „Krone“ čak navodi i da je napadač austrijski državljanin koji je takođe poreklom sa Kosova i Metohije, kao i žrtva. Takođe se navode zastrašujući detalji, da je žena nasilnički ubadana šrafcigerom po telu i da su lekari mogli samo da konstatuju njenu smrt. Utvrđuju se okolnosti ovog zastrašujućeg slučaja.

Ubio ženu i ćerku, pa izvršio samoubistvo

Ogroman broj naših sugrađana živi i rade u Austriji, zbog čega se ponekad dogodi da neko od njih osvane u crnoj hronici. Još pamtimo zločin iz septembra 2025, kada je Nenad Mitrović hicima iz pištolja u stanu u Beču usmrtio svoju suprugu Zlaticu (44), njihovu ćerku Katarinu (24), a pucao je i na zeta. Posle krvavog pira izvršio je samoubistvo. Zet je jedini preživeo, ali je bio u teškom i kritičnom stanju. Žena je preminula na mestu, dok su se lekari dva dana borili za život ćerke, ali ona nije izdržala. Nakon krvavog čina u porodičnom stanu u Beču, Mitrović je otvorio vatru na policiju, a potom je pronađen mrtav u svom automobilu gde je utvrđeno da je izvršio samoubistvo.

