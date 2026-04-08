Dečak je otišao na lokalno jezero u Pensilvaniji kako bi se klizao. Temperatura je bila -3°C, a mališan je bio obučen u zimske čizme i jaknu.

Pošto se nije vratio kući, roditelji su krenuli da ga traže i primetili tragove sanki koji su vodili do zamrznutog jezera - tačnije rupe u ledu.

Užasnuti, shvatili su da je mališan upao u vodu i pozvali pomoć. Nakon izvesnog vremena, spasioci su izvukli telo dečaka i ustanovili da njegovo srce ne kuca.

Prema procenama medicinskog tima, mališan je bio pod vodom između 147 i 177 minuta, uključujući vreme koje je bilo potrebno za njegovo lociranje i izvlačenje.

Iako nije imao puls, niti je davao znake života, spasioci nisu odustajali. Od trenutka kada je izvučen iz vode pa do dolaska u bolnicu, neprestano su pokušavali reanimaciju. Uz to, dobili su jasna uputstva - nisu smeli da ugreju telo (čija je temperatura bila 7°C).

Razlog za ovakvo postupanje je specifičan - hipotermija je zapravo sačuvala unutrašnje organe, što je omogućilo lekarima da pokrenu cirkulaciju korišćenjem metode ekstrakorporealna membranska oksigenacija (ECMO).

Prema izveštaju, “niska telesna temperatura je smanjila potrebu mozga za kiseonikom i produžila neuroprotektivni efekat tokom reanimacije, dok je metoda ECMO ponovo uspostavila cirkulaciju”.

Iako je slučaj iz Pensilvanije ekstreman, efekti hipotermije na očuvanje telesnih funkcija su dobro poznati u medicini, prenosi New York Post.

Godinama unazad, lekari su koristili (kontrolisanu) hipotermiju tokom srčanih operacija, jer je sprečavala oticanje mozga nakon pada krvnog pritiska i drugih vitalnih funkcija.

Jedan od faktora koji je dodatno pomogao dečaku da preživi bio je takozvani refleks uranjanja. Reč je o fiziološkom odgovoru tela na potapanje u hladnu vodu, koji uključuje selektivno isključivanje organa u cilju očuvanja energije za opstanak.

Medicinski stručnjaci smatraju da deca imaju veće šanse da prežive ovakve nesreće, jer njihova tela brže gube toplotu u hladnoj vodi zbog relativno niskog procenta telesne masti.

Pošto su lekari povratili dečaka, započet je proces zagrevanja tela. Deset sati kasnije, otvorio je oči, a nakon 30 dana je mogao samostalno da pomera udove. Posle 60 dana je započeo neurorehabilitaciju, piše New York Post.

Prema medicinskom izveštaju, posle šest meseci, dečak je bio u stanju da stoji bez podrške, vozi tricikl, jede mekšu hranu i ponovo uči jednostavne zadatke.