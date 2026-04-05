Nekoliko muškaraca je prema nezvaničnim informacijama uhapšeno nakon sukoba u autobusu na liniji 95 kod Brankovog mosta!

Drama se dogodila nešto posle 19 sati kad je navodno u autobusu došlo do sukoba trojice muškaraca sa jednim od putnika. Jedan od muškaraca izvadio je nakon kraće svađe nož i poprskao putnika biber sprejom nakon čega su izašli iz vozila i pokušali da se udalje.

Policija je stigla brzo na mesto incidenta i nedaleko od mosta locirala napadače. Muškarac naoružan nožem navodno je pružao otpot i pokušavao da se odupre hapšenju. Na snimcima sa mesta hapšenja vidi se džip interventne jedinice i nekoliko policijskih vozila i dvojica muškarca koji sa rukama vezanim na leđima leže na zemlji.



BONUS VIDEO: