Pevačica Tara Stojanović (24), poznata po učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", saopštila je da je ponovo u drugom stanju. Ona čeka drugo dete sa svojim izabranikom, fudbalerom koji je poreklom iz Afrike.

Tara je već neko vreme u emotivnoj vezi sa Ričardom Odadom, fudbalerom godinu dana starijim od nje, koji je svojevremeno igrao i za Crvenu zvezdu. Retko ga pokazuje na mrežama, a prošle godine je saopštila da čekaju bebu.



Ona je sada objavila fotografije sa utakmice gde ga je bodrila sa tribina, a u prvi plan je došao njen trudnički stomak.

"Beba broj 2", napisala je u opisu.



Podsetimo, par je svojevremeno rekao da želi puno dece.

"Želimo, želimo da imamo puno dece. želim desetoro" – rekla je Tara za "IDJ TV", a njen dečko je delio isti stav.

Bila sa Dejvidom Ojonom iz Kenije

Tara je nekoliko godina bila u vezi sa Dejvidom Ojonom iz Kenije koji se bavi košarkom i muzikom.

-Odlučila da više ne pokazujem svoj privatni život onlajn. I to je to, tu se svaka priča završava. Niko nikad neće saznati da li smo mi zajedno ili nismo - rekla je ona tada i dodala:

- Preživela sam pakao! Iako sam svesna da sam u svetu gde je sve javno i gde svi komentarišu, mnogi su preterali i bilo je tu dosta odvratnih komentara, a ne želim sebe i njega da izlažem tome.

