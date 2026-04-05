U blizini sela Trešnjevac, u okolini Kanjiže, od jutros od 7 sati, trajala je akcija Policije i Vojske Srbije.



Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da pripadnici bezbednosnih snaga nastavljaju dalji rad na terenu u opštini Kanjiža gde je u neposrednoj blizini gasovoda pronađena veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu, a sa ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identifikacije i procesuiranja lica koja se mogu dovesti u vezu sa tim događajem.

Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, u vezi današnjih događaja na teritoriji opštine Kanjiža, u rejonima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić, na osnovu naloga Višeg javnog tužilaštva u Subotici, izvršena je blokada i pretres terena na navedenim lokacijama.

Tom prilikom pronađena je veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu, a sumnjivi predmeti locirani su u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku, navodi se u saopštenju.

Nadležno Više javno tužilaštvo je izvršilo uviđaj i navedeno delo je pravno kvalifikovano kao krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, stav 3 u vezi sa stavom 2, imajući u vidu da je reč o većoj količini sredstava velike razorne moći, u sticaju sa krivičnim delom iz člana 313. Krivičnog zakonika - diverzija i to u pokušaju.

Ministarstvo odbrane, kako se dodaje, nastaviće u saradnji sa ostalim nadležnim organima, da preduzima sve mere u cilju očuvanja bezbednosti građana i zaštite vitalne infrastrukture Srbije, dodaje se u saopštenju.

BONUS VIDEO: