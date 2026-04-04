Američka vojska pokrenula je hitnu operaciju traganja i spasavanja nakon što je iznad teritorije Irana oboren borbeni avion F-15E Strike Eagle, dok je jedan član posade već pronađen, a za drugim se i dalje intenzivno traga, potvrdio je američki zvaničnik.

Ovaj incident dodatno je podigao tenzije u sukobu, jer su tokom same spasilačke akcije pod vatrom iranske protivvazdušne odbrane našli i drugi američki avioni, kao i helikopteri koji su učestvovali u operaciji. Prema dostupnim informacijama, dvosedi borbeni avion F-15E oborile su iranske snage, nakon čega je odmah pokrenuta složena akcija izvlačenja posade.

Istovremeno, iranski mediji objavili su fotografije uz tvrdnje da je Revolucionarna garda odgovorna za obaranje američkog aviona, dok su lokalne vlasti, prema izveštajima, čak ponudile i novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do pronalaska članova posade.

Jedan američki zvaničnik naveo je da je jedan član posade već spašen i nalazi se u rukama spasilačkih timova, dok potraga za drugim pilotom i dalje traje. Sa druge strane, Pentagon i Bela kuća nisu odmah komentarisali tvrdnje iz Irana, ali sama činjenica da je američki borbeni avion oboren unutar iranske teritorije predstavlja ozbiljan udarac za tvrdnje o potpunoj kontroli vazdušnog prostora.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su poslednjih dana pojačale intenzitet bombardovanja ciljeva u Iranu, što dodatno povećava rizik za američku avijaciju, a ovaj incident pokazuje da se situacija na terenu značajno zaoštrava.

Tokom spasilačke operacije pogođen je i američki jurišni avion A-10 Thunderbolt, poznat kao „Vartog“, koji je bio angažovan kao podrška u potrazi za oborenom posadom F-15E. Prema rečima američkog zvaničnika, avion je uspeo da se domogne vazdušnog prostora Kuvajta, gde se pilot katapultirao, nakon čega je letelica pala na teritoriju te zemlje.

Pilot A-10 je preživeo i, prema dostupnim informacijama, nije zadobio povrede.

Pored toga, iranska protivvazdušna odbrana otvorila je vatru i na dva američka helikoptera „Blekhok“, koja su takođe učestvovala u operaciji traganja i spasavanja. Zvaničnici su potvrdili da u tim incidentima nije bilo povređenih među američkim vojnicima.

U međuvremenu su iz Irana stizale oprečne informacije o sudbini drugog člana posade oborenog F-15E. Guverner provincije Kohgiluje i Bojer Ahmad demantovao je tvrdnje da je nestali američki pilot pronađen i uhapšen, dok su slične navode odbacili i predstavnici Islamske revolucionarne garde.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbio je da ulazi u detalje same operacije spasavanja, ali je jasno stavio do znanja da trenutna dešavanja neće uticati na pregovore.

– Ne, nimalo. Ne, ovo je rat – kratko je poručio Tramp u telefonskom razgovoru.

Iako je ranije tvrdio da Vašington pregovara sa Iranom o završetku sukoba, iz Teherana stižu poruke da direktni pregovori ne postoje.

Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp se nije odmah osvrnuo na obaranje aviona, već je objavio kratku poruku u vezi sa iranskom naftom:

– Zadržite naftu, ima li neko protiv? – napisao je.

Prema izveštajima iranskih zvaničnih i poluzvaničnih medija, lokalne vlasti su uputile poziv građanima da pomognu u potrazi za članovima posade oborenog aviona, uz obećanje novčane nagrade. Navodno je jedan predstavnik privrednika ponudio iznos od oko 60.000 dolara za informacije.

Ovo je, prema dostupnim podacima, prvi slučaj u aktuelnom sukobu da je američka letelica oborena i pala unutar teritorije Irana, što dodatno menja percepciju bezbednosti američkih vazdušnih operacija i otvara pitanje koliko Vašington zaista ima kontrolu nad nebom iznad Irana.