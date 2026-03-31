Uprava saobraćajne policije će od 13. do 19. aprila sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije, saopšteno je danas iz MUP-a.

Kako je navedeno, građani i dalje mogu da predlože lokacije za kontrolu brzine - prijave se šalju na usp@mup.gov.rs.

Biće angažovani svi raspoloživi uređaji kao što su ručni radari, video-nadzor, "presretači" i merenje prosečne brzine na auto-putevima.

U sredu, 15. aprila, širom Evrope biće realizovan "Speed Marathon" - 24 časa neprekidne kontrole brzine na najvažnijim putnim pravcima. Podsećamo da je brzina i dalje ubedljivo najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda, dodaje se u saopštenju. MUP apeluje na vozače da poštuju ograničenje brzine i da na taj način sačuvaju život.