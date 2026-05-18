Američki predsednik Donald Tramp sastaće se u utorak sa najbližim savetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjene Američke Države kako bi razmotrili mogućnosti za vojne akcije, preneo je portal Aksisos.

Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Tramp pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije.

Prethodno su vlasti u Teheranu saopštile da SAD nisu ponudile "nikakve opipljive ustupke" tokom mirovnih pregovora.

Ranije je Tramp je preko svoje društvene mreže Truth Social poručio Iranu da im "vreme ističe" i da je njegovim liderima "bolje da požure".

Zapretio je da od Irana "neće ostati ništa" koliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake.

"Za Iran vreme ističe i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudnog značaja", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Predsednik Tramp je objavio u subotu na platformi Truth Social video-klip u kojem se vidi kako navodno naređuje vojni napad na iranski avion.

Na videu je prikazan američki razarač sa zastavom SAD kako obara letelicu sa iranskom zastavom dok je u uglu ekrana snimak Trampa koji govori: "U redu, imamo ga na nišanu. Vatra - bum".

Tramp je ranije ove nedelje odbacio najnoviju mirovnu ponudu Irana kao neprihvatljivu, dok je otvoreno govorio o razaranjima koja je američka vojska već izazvala u Iranu, kao i o ciljevima koje je poštedela, ali bi mogla ponovo da razmotri, prenosi Tanjug.

Fars: SAD postavile pet uslova Iranu u odgovoru na pregovarački predlog

Sjedinjene Američke Države postavile su pet glavnih uslova u svom odgovoru na iranski predlog, koji se odnose na nuklearni program i zamrznuta sredstva Irana, prenela je danas iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore. Prema navodima agencije, američka strana je odbacila zahtev da se Iranu isplate bilo kakve kompenzacije i zatražila predaju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Vašington takođe zahteva da u Iranu ostane operativno samo jedno nuklearno postrojenje, prenosi agencija. Kako se navodi, američki uslovi predviđaju da je prekid sukoba na svim frontovima uslovljen nastavkom pregovora. Sjedinjene Američke Države, prema istim izvorima, nisu pristale na oslobađanje 25 odsto zamrznutih iranskih sredstava. Prethodno je Pakistan, 10. maja, potvrdio da je od Irana primio odgovor na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu.

