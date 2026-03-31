Kazem Džalali, iranski ambasador u Rusiji, rekao je da Teheranu za sada "nisu potrebni nikakvi pregovori", ali da ostaje "racionalan igrač" koji "ne traži rat".

U razgovoru sa novinarom RT-a Rikom Sančezom, Džalali je rekao da Teheran "nikada nije negirao mirovne pregovore", ali je insistirao da moraju postojati "odgovarajući uslovi" pre nego što bilo kakav dijalog može da počne.

Iranski ambasador je takođe odbacio tvrdnje predsednika SAD Donalda Trampa da Teheran pregovara sa Vašingtonom, nazivajući ih "potpuno lažnim".

Rekao je da su iranski zvaničnici više puta negirali bilo kakve razgovore i dodao da, kako su neki Amerikanci sarkastično napisali, Tramp "sedi ispred ogledala i pregovara sam sa sobom".

Džalali tvrdi da Vašington govori o pregovorima kako bi potkopao unutrašnje jedinstvo Irana i "kontrolisao cene energenata", dok istovremeno Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu "planiraju kako da napadnu Iran".

Dve verzije stvarnosti: Bela kuća tvrdi da pregovori "dobro idu"

U međuvremenu, portparolka Bele kuće Kerolajn Levit insistirala je da se razgovori između Sjedinjenih Država i Irana "nastavljaju i dobro idu".

Govoreći novinarima u ponedeljak, Levit je rekla da je ono što se javno govori "mnogo drugačije od onoga što nam se privatno saopštava".

Crvena linija Irana: Kazna za agresora i nadoknada štete

Džalali je rekao da je "održivi mir" minimalni uslov Teherana za početak razgovora, uz jasnu identifikaciju i kažnjavanje agresora i nadoknadu za ratnu štetu, rekavši da se neki gubici, poput ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, "ne mogu nadoknaditi".

Ambasador je takođe rekao za RT da je Izrael rekao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da ne namerava da napadne Iran, ali da onda "nije održao reč" i optužio Vašington da je dva puta udario na Iran tokom prethodnih rundi pregovora.