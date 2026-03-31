Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je novi zahtev Odeljenju za borbu protiv korupcije UKP MUP RS za prikupljanje potrebnih obaveštenja usled činjenica i okolnosti utvrđenih u dosadašnjem toku predistražnog postupka koji se vodi povodom događaja od 26. marta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja devojka skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

Na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku policiji je naloženo da uđe u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu i da zbog ugroženosti opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja i imovine shodno članu 8 Zakona o visokom obrazovanju oduzme servere i druge uređaje i opremu na kojoj se čuvaju snimci nadzornih kamera u Rektoratu, posebno snimci kamera ulaznih vrata u Rektorat i vrata na koja se iz Rektorata ulazi na Filozovski fakultet.

Iz do sada prikupljenih obaveštenja od lica ispitanih u svojstvu građana proizilazi da bi ovi snimci mogli da budu dokaz u pravcu utvrđivanja da li je sada pokojna 25-godišnja devojka ušla kritičnog dana na Filozofski fakultet kroz Rektorat, da li je ušla sama, sa nekom osobom, da li je nešto nosila tom prilikom, a imajući u vidu činjenicu da na samom Filozofskom fakultetu postoji više neobezbeđenjih i nekontrolisanih ulaza, od kojih je, kako se veruje, jedan iz Rektorata.

Takođe, ovi snimci bi mogli da ukažu na koji način se realizuje kontrola lica koja ulaze na Filozofski fakultet, posebno u vremenu nakon 22 časa, do kada fakultet zvanično radi i do kada studenti mogu da budu na fakultetu, te na mogućnosti za ulaz neovlašćenih lica.

Prikupljanje dokaza ide u pravcu utvrđivanja kako su vođene evidencije, gde, kada i od strane koga, jer prema do sada prikupljenim podacima ne postoji evidencija ulaska stradale 25-godišnje devojke na Filozofski fakultet, kao ni evidencija drugih lica koja su bila prisutna na fakultetu u kritičnom periodu.

Pored navedenog policiji je naloženo da privremeno oduzme i sve druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, te preduzme i sve druge neophodne radnje radi pribavljanja dokaza i utvrđivanja okolnosti koje su relevantne u ovom predistražnom postupku koji se vodi zbog sumnje da postoje propusti dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, te osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 stav 3 u vezi stava 2 i 1 Krivičnog zakonika, kao i krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 KZ.

Takođe, na zahtev tužilaštva sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu doneo je naredbu o pretresanju servera - uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojem se čuvaju video snimci sigurnosnih kamera za period od 26. februara 2026. godine do 26. marta 2026. godine, a koji uređaj je privremeno oduzet od dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 29. marta 2026. godine.

Zahtev za pretresanje podnet je radi prikupljanja dokaza i tragova izvršenja krivičnih dela Nesavestan rad u službi iz člana 361 KZ i Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. KZ, te drugih podaka koji bi mogli biti bitni za dalji tok postupka, kao i za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom slučaju, pored ostalog: radi utvrđivanja okonosti pod kojima je došlo do smrti 25-godišnje devojke, utvrđivanja vremena i načina njenog ulaska u zgradu fakulteta, kao i identiteta lica i zaposlenih koji su kritičnom prilikom boravili u zgradi fakulteta, vremena i načina unošenja pirotehničkih sredstava u zgradu fakulteta i utvrđivanja identiteta lica i zaposlenih koji su eventualno u tome učestvovali, zatim načina, vremena aktiviranja pirotehničkih sredstava i identitet lica od strane kojih su pirotehnička sredstva aktivirana.